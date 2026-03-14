İran'dan ABD'ye sert mesaj: 104 şehidin kanı asla yerde kalmayacak
İran Ordu Komutanı Emir Hatemi, ABD’nin Hint Okyanusu’nda İran donanmasına ait IRIS Dena Fırkateyni’ne düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Saldırıda 104 denizcinin hayatını kaybettiğini belirten Hatemi, “104 şehidin kanı asla yerde kalmayacaktır” ifadeleriyle misilleme mesajı verdi.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 16:02
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 14:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD’nin Hint Okyanusu’nda İran donanmasına ait IRIS Dena Fırkateyni’ne düzenlediği saldırı, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırdı.
Uluslararası bir tatbikattan dönen gemiye yönelik saldırıda 104 denizcinin hayatını kaybetmesi İran’da büyük tepkiye yol açtı.
İRAN ORDU KOMUTANI’NDAN SERT AÇIKLAMA
İran Ordu Komutanı Emir Hatemi, saldırıya ilişkin yayımladığı mesajda ABD’ye sert sözlerle yüklendi.
Hatemi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Dena savaş gemisinin mürettebatı uluslararası bir tatbikattaki görevlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda sözde insan hakları savunucularının saldırısının hedefi oldu. Denizcilerimiz eşit bir savaş meydanında değil, uluslararası bir tatbikattaki barışçıl görevlerini tamamlamış oldukları bir sırada hayatını kaybetti."
“104 ŞEHİDİN KANI YERDE KALMAYACAK”
Hayatını kaybeden denizcilerin İran denizcilik tarihine geçeceğini vurgulayan Hatemi, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Hayatını kaybeden personelin ve kayıp denizcilerin hatırasını saygıyla anıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine, İran halkına ve ordudaki silah arkadaşlarıma başsağlığı ve taziye dileklerimi iletiyorum. Şunu özellikle vurguluyorum ki 104 şehidin kanı asla yerde kalmayacaktır."
IRIS DENA FİRKATEYNİ SRİ LANKA AÇIKLARINDA VURULDU
İran donanmasına ait IRIS Dena Fırkateyni, Hindistan’da düzenlenen Milan 2026 Tatbikatı’na katıldıktan sonra dönüş yolunda saldırıya uğradı.
Olayın Sri Lanka açıklarında Hint Okyanusu’nda meydana geldiği ve gemiden yardım çağrısı yapıldığı bildirildi.
20 DENİZCİ HÂLÂ KAYIP
İran ordusu tarafından yapılan açıklamada saldırıda 104 personelin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı ve 20 denizcinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi.
Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Sri Lanka donanmasına bağlı ekiplerin de destek verdiği ifade edildi.
