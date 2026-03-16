İran BAE’deki ABD üssünü vurduğunu açıkladı. Tahran yönetimi El Dafra Hava Üssü’ndeki mühimmat deposunun hedef alındığını ve üs içinde patlamalar yaşandığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 22:34
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 22:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran yönetimi, Devrim Muhafızları’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ABD üssünü hedef aldığını açıkladı. Hatemi Enbiya Merkez Karargâhı tarafından yapılan duyuruya göre operasyon sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Açıklamada BAE’deki El Dafra Hava Üssü’ndeki mühimmat deposunun hedef alındığı bildirildi. Gelişmenin bölgedeki askeri hareketliliğin seyrine ilişkin yeni açıklamaları beraberinde getirmesi bekleniyor.
El Dafra üssündeki mühimmat deposunun hedef alındığı bildirildi
Hatemi Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin ABD’ye ait El Dafra Hava Üssü’ndeki mühimmat deposuna yönelik hassas bir operasyon düzenlediği belirtildi.
Açıklamaya göre saldırının ardından üs içerisinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonrası tahliye emri verildiği ve ABD güçlerinin bazı savaş uçaklarını daha uzak üslere taşımak zorunda kaldığı ifade edildi.
İran askeri kapasitesine vurgu yaptı
Karargâh sözcüsü açıklamasında İran’ın askeri gücünün yalnızca silah kapasitesinden ibaret olmadığını belirtti. Açıklamada İran’ın düşmana ağır ve etkili darbeler indirme kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı.
ABD üslerindeki tesislerin imha edildiği iddia edildi
İran tarafından yapılan değerlendirmelerde son günlerde yayımlanan uydu görüntülerinin İran silahlı kuvvetlerinin ABD üslerindeki stratejik radarlar ve kritik tesislerin yüzde 80’inden fazlasını imha ettiğini ortaya koyduğu öne sürüldü.
Söz konusu iddialara ilişkin ABD makamlarından henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar