Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine fırlattığı 3 balistik füze ve 4 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 08:23
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 08:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonundan yapılan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine balistik füzeler fırlattığı belirtildi.
"Terörist Husi milisleri tarafından Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru fırlatılan 3 balistik füze imha edildi." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, ülkenin güneyinde tespit edilen 4 İHA'nın engellendiği ve imha edildiği kaydedildi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre önce Harc vilayeti ve doğu bölgesinde erken uyarı sistemlerinin devreye alındığını açıklamıştı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.
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Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor! Havada engellendi
Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine fırlattığı 3 balistik füze ve 4 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonundan yapılan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine balistik füzeler fırlattığı belirtildi.
"Terörist Husi milisleri tarafından Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru fırlatılan 3 balistik füze imha edildi." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, ülkenin güneyinde tespit edilen 4 İHA'nın engellendiği ve imha edildiği kaydedildi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre önce Harc vilayeti ve doğu bölgesinde erken uyarı sistemlerinin devreye alındığını açıklamıştı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.
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