Hürmüz'de gemilere ateş açıldı! Hamaney: İran savaşa hazır
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin deniz ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattıklarını duyurdu. Öte yandan 2 İran botunun, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ateş açtığı bildirildi. İran Dini Lideri Hamaney, 'İran donanması düşmana yeni yenilgiler yaşatmaya hazır.' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 18.04.2026 14:22
Haber Güncellenme Tarihi: 18.04.2026 14:23
İran-ABD arasında tansiyon yeniden yükseldi.
HAMANEY: SAVAŞA HAZIRIZ
2 İran botunun, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ateş açtığı bildirildi.
İran Dini Lideri Hamaney, "İran donanması düşmana yeni yenilgiler yaşatmaya hazır." açıklamasında bulundu.
HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Daha önceki müzakerelerde varılan anlaşmaların ardından İran, iyi niyetle sınırlı sayıda petrol tankerinin ve ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan kontrollü bir şekilde geçmesine izin vermeyi kabul etmişti. Ne yazık ki defalarca sözlerini tutmamalarıyla bilinen ABD'liler, sözde abluka bahanesiyle korsanlık ve hırsızlığa devam ediyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kontrolü eski haline döndürüldü ve bu stratejik boğaz, İran Silahlı Kuvvetlerinin sıkıyönetimi ve kontrolü altına alındı" ifadeleri kullanıldı.
ABD'nin İran limanlarına gelen ve limanlarından ayrılan gemilere yönelik ablukasına son vermediği sürece Hürmüz Boğazı'ndaki durumun sıkı bir şekilde kontrol altında tutulacağı ve kapalı kalacağı vurgulandı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.
"Uyardık, dikkat etmediniz." diyen Azizi, "Hürmüz Boğazı'nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın." ifadesini kullandı.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün önceki haline geri döndüğünü açıklamıştı.
