Hürmüz açıklaması petrolü düşürdü borsayı yukarı taşıdı
Hürmüz açıklaması petrolü düşürdü borsayı yukarı taşıdı
Hürmüz açıklaması petrol fiyatlarında sert düşüşe neden olurken, Borsa İstanbul yükselişe geçti ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket görüldü.
Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 20:07
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 20:09
Lübnan’daki ateşkes süreciyle eş zamanlı olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi geçişlerine tamamen açıldığını duyurdu. Açıklama sonrası küresel piyasalarda hızlı fiyat hareketleri yaşanırken, enerji, değerli metaller ve hisse senedi piyasaları farklı yönlerde tepki verdi. Alınan kararın geçici olması ise piyasalarda izlenecek yeni adımlara yönelik beklentileri artırdı.
Ticari gemilere geçiş serbest olacak
Abbas Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda daha önce belirlenen koordineli güzergah üzerinden tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verildiğini bildirdi. Açıklamada, uygulamanın İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından yönetileceği ifade edildi.
Uygulama ateşkes süresiyle sınırlı
İran tarafından yapılan duyuruda, söz konusu kararın kalıcı olmadığı ve yalnızca ateşkes süresi boyunca geçerli olacağı belirtildi. Deniz trafiğinin teknik yönetimi Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından sürdürülecek.
Petrol fiyatlarında sert düşüş
Hürmüz Boğazı’nın yeniden sevkiyata açılacağı yönündeki gelişme, enerji arzına ilişkin endişeleri azaltarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Brent petrol yüzde 10’un üzerinde gerileyerek 87 dolar seviyesine kadar düştü.
Altın ve gümüş yükseldi
Jeopolitik gelişmelerin ardından değerli metallerde yukarı yönlü hareket görüldü. Ons altın yüzde 1,3 artışla 4 bin 850 doların üzerine çıkarken, gram altın 7 bin TL seviyesini aştı. Ons gümüş ise yüzde 4,5 yükselerek 82 doların üzerine çıktı ve 17 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Borsa İstanbul yükseldi
Enerji maliyetlerinde düşüş beklentisi ve jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte yurt içi piyasalarda alımlar öne çıktı. BİST 100 endeksi açıklamanın ardından yüzde 1,2’nin üzerinde değer kazandı.
Hürmüz açıklaması petrolü düşürdü borsayı yukarı taşıdı
Hürmüz açıklaması petrol fiyatlarında sert düşüşe neden olurken, Borsa İstanbul yükselişe geçti ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket görüldü.
Lübnan’daki ateşkes süreciyle eş zamanlı olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi geçişlerine tamamen açıldığını duyurdu. Açıklama sonrası küresel piyasalarda hızlı fiyat hareketleri yaşanırken, enerji, değerli metaller ve hisse senedi piyasaları farklı yönlerde tepki verdi. Alınan kararın geçici olması ise piyasalarda izlenecek yeni adımlara yönelik beklentileri artırdı.
Ticari gemilere geçiş serbest olacak
Abbas Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda daha önce belirlenen koordineli güzergah üzerinden tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verildiğini bildirdi. Açıklamada, uygulamanın İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından yönetileceği ifade edildi.
Uygulama ateşkes süresiyle sınırlı
İran tarafından yapılan duyuruda, söz konusu kararın kalıcı olmadığı ve yalnızca ateşkes süresi boyunca geçerli olacağı belirtildi. Deniz trafiğinin teknik yönetimi Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından sürdürülecek.
Petrol fiyatlarında sert düşüş
Hürmüz Boğazı’nın yeniden sevkiyata açılacağı yönündeki gelişme, enerji arzına ilişkin endişeleri azaltarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Brent petrol yüzde 10’un üzerinde gerileyerek 87 dolar seviyesine kadar düştü.
Altın ve gümüş yükseldi
Jeopolitik gelişmelerin ardından değerli metallerde yukarı yönlü hareket görüldü. Ons altın yüzde 1,3 artışla 4 bin 850 doların üzerine çıkarken, gram altın 7 bin TL seviyesini aştı. Ons gümüş ise yüzde 4,5 yükselerek 82 doların üzerine çıktı ve 17 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Borsa İstanbul yükseldi
Enerji maliyetlerinde düşüş beklentisi ve jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte yurt içi piyasalarda alımlar öne çıktı. BİST 100 endeksi açıklamanın ardından yüzde 1,2’nin üzerinde değer kazandı.
