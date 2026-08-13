Hamas'tan İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatma kararına tepki
Hamas'tan İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatma kararına tepki
Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanların ibadetine kapatmasını, engelleme ve "mukaddesata yönelik bir saldırı" olarak nitelendirerek uyarıda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 13.08.2026 07:30
Haber Güncellenme Tarihi: 13.08.2026 07:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatma kararının ibadet özgürlüğüne doğrudan bir müdahale ve İslam kutsallarının dokunulmazlığının açık bir ihlali olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu adımın İsrail'in "aşırı sağcı hükümetinin Filistin halkını ve topraklarını hedef alma, ilhak ve Yahudileştirme süreçlerini hızlandırma politikalarının" bir parçası olduğu ifade edildi.
Harem-i İbrahim Camisi'nin Filistin halkının ve İslam aleminin dini, milli ve tarihi kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in kutsal mekanlar üzerinde fiili durum yaratma, bölünme ve kontrol sağlama çabalarının kendisine hiçbir meşruiyet kazandırmayacağı kaydedildi.
Hamas, Halil kenti ve Batı Şeria'daki Filistinlilere Harem-i İbrahim Camisi çevresindeki varlıklarını güçlendirme, Yahudileştirme politikalarına karşı durma ve kutsal mekanları koruma çağrısında bulundu.
Ayrıca Arap ve İslam dünyasından da Harem-i İbrahim ile Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslami kutsallara yönelik ihlallerin durdurulması için acilen harekete geçilmesi istendi.
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Hamas'tan İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatma kararına tepki
Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanların ibadetine kapatmasını, engelleme ve "mukaddesata yönelik bir saldırı" olarak nitelendirerek uyarıda bulundu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatma kararının ibadet özgürlüğüne doğrudan bir müdahale ve İslam kutsallarının dokunulmazlığının açık bir ihlali olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu adımın İsrail'in "aşırı sağcı hükümetinin Filistin halkını ve topraklarını hedef alma, ilhak ve Yahudileştirme süreçlerini hızlandırma politikalarının" bir parçası olduğu ifade edildi.
Harem-i İbrahim Camisi'nin Filistin halkının ve İslam aleminin dini, milli ve tarihi kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in kutsal mekanlar üzerinde fiili durum yaratma, bölünme ve kontrol sağlama çabalarının kendisine hiçbir meşruiyet kazandırmayacağı kaydedildi.
Hamas, Halil kenti ve Batı Şeria'daki Filistinlilere Harem-i İbrahim Camisi çevresindeki varlıklarını güçlendirme, Yahudileştirme politikalarına karşı durma ve kutsal mekanları koruma çağrısında bulundu.
Ayrıca Arap ve İslam dünyasından da Harem-i İbrahim ile Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslami kutsallara yönelik ihlallerin durdurulması için acilen harekete geçilmesi istendi.
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