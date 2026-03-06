Hakan Fidan dört ülkenin dışişleri bakanıyla görüştü
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 19:50
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 19:54
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Diplomatik temasların önümüzdeki dönemde farklı platformlarda da sürmesi bekleniyor.
Umman ile diplomatik temas
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye ile Umman arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Katar ile görüşme
Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de telefonla görüştü. Görüşmede bölgesel gündem başlıkları ve iki ülke arasındaki diplomatik temaslar ele alındı.
Estonya ile temas
Dışişleri Bakanı Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve güncel uluslararası gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
