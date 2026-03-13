  Fransız askerler arasında ölü ve yaralılar var! Macron: Bu saldırı kabul edilemez

Fransız askerler arasında ölü ve yaralılar var! Macron: Bu saldırı kabul edilemez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki saldırıda bölgedeki Fransız birliğinden bir askerin öldüğünü, askerlerden birkaçının yaralandığını bildirdi.

Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 09:42
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 09:42
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Fransız taburundan astsubay Arnaud Frion'un öldüğünü ve "askerlerinden birkaçının yaralandığını" belirtti.

"2015'ten beri DEAŞ'a karşı mücadele eden güçlerimize yönelik bu saldırı kabul edilemez." ifadesini kullanan Macron, Irak'taki askeri mevcudiyetlerinin bütünüyle terörle mücadele kapsamında olduğu ve bölgedeki savaşın bu tür saldırıları meşru gösteremeyeceğini vurguladı.

PEŞMERGE-FRANSIZ ASKERİ ÜSSÜNE YÖNELİK SALDIRIDA YARALANAN FRANSIZ ASKERİ PERSONEL SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Güçleri Mahmur-Güver Cephesi Komutanı Sirvan Barzani, Musul'un Mahmur ilçesinde bulunan Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda yaralanan Fransız askeri personel sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Yerel medyaya konuşan Barzani, Mahmur'daki Molla Kara Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Barzani, İHA saldırısında 7 Fransız askeri danışman ve eğitmenin yaralandığını belirtti.

Hedef alınan bölgenin bir askeri eğitim alanı olduğunu ifade eden Barzani, "Orada bulunan Fransız askerlerinin savaş ve çatışmalarla hiçbir ilgisi yok. Sadece Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde yasal olarak bulunan askeri danışmanlardır." dedi.

Saldırıyı "haksız bir terör eylemi" olarak nitelendiren Barzani, Irak hükümetine bu tür saldırıların önüne geçme çağrısı yaptı.

