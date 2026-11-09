Fransa: Marketlere siber saldırının sorumlusu İran
Fransa: Marketlere siber saldırının sorumlusu İran
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ekimde Fransa'da yüzlerce market zincirini hedef alan siber saldırının sorumlusunun İran Devrim Muhafızları Ordusu olduğunu söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 23:15
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 23:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Ekim ayında Fransız market zincirlerinin soğutma sistemlerini hedef alan kapsamlı siber saldırının arkasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun olduğunu duyurdu. Bu eylemi Fransa topraklarında gerçekleştirilen ilk büyük ölçekli sabotaj amaçlı siber saldırı olarak niteleyen Barrot, İran'ın Paris Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılarak protesto edildiğini ve sorumlulara Avrupa genelinde yaptırımlar uygulanacağını belirtti.
G7 ülkelerinin yanı sıra Suudi Arabistan, Brezilya, Güney Kore ve Mısır'ın da katılım sağladığı zirvede; Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji güvenliği ve yapay zeka gibi konular ele alındı. Toplantıda ayrıca 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de ABD arabuluculuğunda gerçekleşecek Rusya-Ukrayna görüşmeleri de gündeme geldi. Bakan Barrot, söz konusu diyalog çabalarını desteklediklerini ifade ederken, Avrupa'nın Ukrayna'ya olan desteğinin süreceğini ve Rusya'ya yönelik yaptırımlardan taviz verilmeyeceğini vurguladı.
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Fransa: Marketlere siber saldırının sorumlusu İran
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ekimde Fransa'da yüzlerce market zincirini hedef alan siber saldırının sorumlusunun İran Devrim Muhafızları Ordusu olduğunu söyledi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Ekim ayında Fransız market zincirlerinin soğutma sistemlerini hedef alan kapsamlı siber saldırının arkasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun olduğunu duyurdu. Bu eylemi Fransa topraklarında gerçekleştirilen ilk büyük ölçekli sabotaj amaçlı siber saldırı olarak niteleyen Barrot, İran'ın Paris Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılarak protesto edildiğini ve sorumlulara Avrupa genelinde yaptırımlar uygulanacağını belirtti.
G7 ülkelerinin yanı sıra Suudi Arabistan, Brezilya, Güney Kore ve Mısır'ın da katılım sağladığı zirvede; Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji güvenliği ve yapay zeka gibi konular ele alındı. Toplantıda ayrıca 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de ABD arabuluculuğunda gerçekleşecek Rusya-Ukrayna görüşmeleri de gündeme geldi. Bakan Barrot, söz konusu diyalog çabalarını desteklediklerini ifade ederken, Avrupa'nın Ukrayna'ya olan desteğinin süreceğini ve Rusya'ya yönelik yaptırımlardan taviz verilmeyeceğini vurguladı.
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