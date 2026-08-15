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Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:07
Haber Güncellenme Tarihi: 15.08.2026 09:07
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Açıklamada, 7,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından aynı bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

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