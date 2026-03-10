Donald Trump: Savaş bitti!

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, çatışmanın büyük ölçüde sona erdiğini ifade etti. Trump, ABD ve İsrail’in yürüttüğü operasyonların, planlanandan daha hızlı bir şekilde sonuç verdiğini vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 08:29
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 08:30
ABD basınına değerlendirme yapan Donald Trump, operasyonların beklenenden hızlı ilerlediğini belirterek, çatışmanın büyük ölçüde sona erdiğini kaydetti.
“DONANMALARI, HAVA KUVVETLERİ VE İLETİŞİMLERİ YOK”
CBS News’e konuşan Trump, “Çatışma neredeyse tamamlandı. Donanmaları ortadan kalktı, iletişimleri kesildi, hava kuvvetleri etkisiz hale getirildi. Füzeleri dağıldı. İHA’lar ve üretim tesisleri dahil birçok hedef imha edildi” şeklinde konuştu.
İran’ın askeri gücünün önemli ölçüde azaldığını iddia eden Trump, “Görüyorsunuz, artık geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. Askeri açıdan neredeyse tamamen etkisiz hale geldiler” dedi.
DAHA ÖNCE “4-6 HAFTA SÜREBİLİR” DEMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik İsrail ile birlikte başlattıkları operasyonların ardından (1 Mart) İngiliz Daily Mail gazetesine bir değerlendmede bulunmuştu.
O gün, İran'a yönelik operasyonların dört hafta sürebileceği ihtimalinden söz eden Trump, “Bu her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreçti, bu nedenle ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta veya daha kısa sürecektir.” değerlendirmesinde bulunmuştu.
SAVAŞ BAKANI HEGSETH DAHA BUGÜN “YENİ BAŞLADIK” DEDİ
Hegseth, CBS televizyonunda yayınlanan “60 Minutes” programında ABD ve İsrail’in İran'a yönelik operasyonlarıyla ilgili soruları yanıtladı.
İran’ın bir aşamada çatışmada etkisiz hale geleceğini ve teslim olmaktan başka seçeneğinin kalmayacağını savunan Hegseth, “Savaşmaya yeni başladık, henüz yükselişe geçiyoruz. Bu nedenle, İranlılar bu durumun sonuçlarını hesaplamadıysa, zamanla Başkan Trump’ın bu çatışmaya ne kadar kararlı olduğunu anlamaya başlayacaklar.” görüşünü paylaştı.
WASHINGTON POST’UN ANALİZİ İSE TAM TERSİ BİR TABLO ÇİZİYOR
İran’daki rejimin durumu hakkında Washington Post’a konuşan Avrupalı ve Arap yetkililere göre, ABD ve İsrail’in İran genelinde koordineli operasyonlar başlatmasından bu yana “Tahran'ın yönetim yapısında gözle görülür bir kırılma” veya halk ayaklanması yaşanmadı.
İsmi açıklanmayan üst düzey Avrupalı yetkili, gazeteye yaptığı açıklamada, İran’ın rejiminin ABD ve İsrail operasyonlarına rağmen kontrolü elinde tutmaya devam ettiğini belirterek “Sistemde en ufak bir çatlak ya da kopukluk dahi yok. Hiçbir şey. Sıfır. Kontrol tamamen sağlanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Avrupalı yetkili, İran'ın üst düzey isimlerinin ortadan kaldırılması durumunda bile sistemin çalışmaya devam edecek şekilde bir liderlik yapısı oluşturduğunu ve bu yapı sayesinde öldürülen komutanların yerini alacak yeni isimlerin günler içinde göreve atandığını belirtti.
“İRAN, MÜMKÜN OLDUĞUNCA ZARAR VERİP ABD’Yİ MASAYA ÇEKMEYİ HEDEFLİYOR”
İran'ın ABD ve İsrail'in 6 gün önce başlattığı operasyonlara hazırlıklı girdiğini belirten Avrupalı yetkili, bu sayede ilk saldırıların ardından kısa sürede misilleme yapabildiğini ifade etti.
Öte yandan, bir diğer Avrupalı yetkili ise Tahran'ın “düşmanlarına” karşı kazanmanın tek yolunun ABD ve İsrail'i yıpratmak olduğuna inandığını belirtti.
Avrupalı yetkili, “İran, dünyanın en güçlü ordusunu yenemeyeceğini biliyor ancak asimetrik savaşla mümkün olduğunca zarar verip ABD'yi gerilimi azaltmaya zorlamayı hedefliyor.” ifadelerini kullandı.
Donald Trump: Savaş bitti!
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, çatışmanın büyük ölçüde sona erdiğini ifade etti. Trump, ABD ve İsrail’in yürüttüğü operasyonların, planlanandan daha hızlı bir şekilde sonuç verdiğini vurguladı.
ABD basınına değerlendirme yapan Donald Trump, operasyonların beklenenden hızlı ilerlediğini belirterek, çatışmanın büyük ölçüde sona erdiğini kaydetti.
“DONANMALARI, HAVA KUVVETLERİ VE İLETİŞİMLERİ YOK”
CBS News’e konuşan Trump, “Çatışma neredeyse tamamlandı. Donanmaları ortadan kalktı, iletişimleri kesildi, hava kuvvetleri etkisiz hale getirildi. Füzeleri dağıldı. İHA’lar ve üretim tesisleri dahil birçok hedef imha edildi” şeklinde konuştu.
İran’ın askeri gücünün önemli ölçüde azaldığını iddia eden Trump, “Görüyorsunuz, artık geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. Askeri açıdan neredeyse tamamen etkisiz hale geldiler” dedi.
DAHA ÖNCE “4-6 HAFTA SÜREBİLİR” DEMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik İsrail ile birlikte başlattıkları operasyonların ardından (1 Mart) İngiliz Daily Mail gazetesine bir değerlendmede bulunmuştu.
O gün, İran'a yönelik operasyonların dört hafta sürebileceği ihtimalinden söz eden Trump, “Bu her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreçti, bu nedenle ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta veya daha kısa sürecektir.” değerlendirmesinde bulunmuştu.
SAVAŞ BAKANI HEGSETH DAHA BUGÜN “YENİ BAŞLADIK” DEDİ
Hegseth, CBS televizyonunda yayınlanan “60 Minutes” programında ABD ve İsrail’in İran'a yönelik operasyonlarıyla ilgili soruları yanıtladı.
İran’ın bir aşamada çatışmada etkisiz hale geleceğini ve teslim olmaktan başka seçeneğinin kalmayacağını savunan Hegseth, “Savaşmaya yeni başladık, henüz yükselişe geçiyoruz. Bu nedenle, İranlılar bu durumun sonuçlarını hesaplamadıysa, zamanla Başkan Trump’ın bu çatışmaya ne kadar kararlı olduğunu anlamaya başlayacaklar.” görüşünü paylaştı.
WASHINGTON POST’UN ANALİZİ İSE TAM TERSİ BİR TABLO ÇİZİYOR
İran’daki rejimin durumu hakkında Washington Post’a konuşan Avrupalı ve Arap yetkililere göre, ABD ve İsrail’in İran genelinde koordineli operasyonlar başlatmasından bu yana “Tahran'ın yönetim yapısında gözle görülür bir kırılma” veya halk ayaklanması yaşanmadı.
İsmi açıklanmayan üst düzey Avrupalı yetkili, gazeteye yaptığı açıklamada, İran’ın rejiminin ABD ve İsrail operasyonlarına rağmen kontrolü elinde tutmaya devam ettiğini belirterek “Sistemde en ufak bir çatlak ya da kopukluk dahi yok. Hiçbir şey. Sıfır. Kontrol tamamen sağlanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Avrupalı yetkili, İran'ın üst düzey isimlerinin ortadan kaldırılması durumunda bile sistemin çalışmaya devam edecek şekilde bir liderlik yapısı oluşturduğunu ve bu yapı sayesinde öldürülen komutanların yerini alacak yeni isimlerin günler içinde göreve atandığını belirtti.
“İRAN, MÜMKÜN OLDUĞUNCA ZARAR VERİP ABD’Yİ MASAYA ÇEKMEYİ HEDEFLİYOR”
İran'ın ABD ve İsrail'in 6 gün önce başlattığı operasyonlara hazırlıklı girdiğini belirten Avrupalı yetkili, bu sayede ilk saldırıların ardından kısa sürede misilleme yapabildiğini ifade etti.
Öte yandan, bir diğer Avrupalı yetkili ise Tahran'ın “düşmanlarına” karşı kazanmanın tek yolunun ABD ve İsrail'i yıpratmak olduğuna inandığını belirtti.
Avrupalı yetkili, “İran, dünyanın en güçlü ordusunu yenemeyeceğini biliyor ancak asimetrik savaşla mümkün olduğunca zarar verip ABD'yi gerilimi azaltmaya zorlamayı hedefliyor.” ifadelerini kullandı.
