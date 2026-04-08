Dışişleri Bakanlığı Lübnan için dünyaya seslendi

Dışişleri Lübnan açıklaması sonrası uluslararası topluma çağrı yapıldı. İsrail saldırılarında can kaybı artarken diplomatik süreç nasıl şekillenecek?
Haber Giriş Tarihi: 08.04.2026 22:31
Haber Güncellenme Tarihi: 08.04.2026 22:34
İsrail’in Lübnan’a yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı saldırılarda en az 254 kişi hayatını kaybetti. Beyrut’ta 92 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Açıklamada sivillerin korunması ve bölgesel istikrarın sağlanması için acil adım atılması gerektiği vurgulandı.
Saldırılarda can kaybı 254e yükseldi
İsrail’in Lübnan genelinde düzenlediği yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 254’e ulaştığı bildirildi. Başkent Beyrut’ta ise en az 92 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Saldırıların, İran ile varılan iki haftalık geçici ateşkesin ilk gününde gerçekleşmesi dikkat çekti.
Dışişlerinden sert tepki
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının en güçlü şekilde kınandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu saldırıların Lübnan’daki insani durumu daha da ağırlaştırdığı ifade edildi.
Uluslararası topluma çağrı yapıldı
Bakanlık açıklamasında, İsrail’in eylemlerinin bölgedeki barış ve istikrar çabalarını hedef aldığı vurgulandı. Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü destek yinelenirken, sivillerin korunması ve işgalin sonlandırılması amacıyla uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği kaydedildi.
