Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan lideri Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan lideri Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Nahçıvan’a yönelik insansız hava aracı saldırısı ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 18:16
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 18:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırı ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgedeki gelişmelerin diplomatik temaslarla yakından izlenmesi bekleniyor.
Nahçıvan’a yönelik saldırı ele alındı
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre görüşmede Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni hedef alan insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırı gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı kınadığını ifade etti.
Erdoğan’dan Aliyev’e geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ve Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede iki ülke arasındaki yakın temasın sürdürüleceği mesajı da paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan lideri Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Nahçıvan’a yönelik insansız hava aracı saldırısı ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırı ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgedeki gelişmelerin diplomatik temaslarla yakından izlenmesi bekleniyor.
Nahçıvan’a yönelik saldırı ele alındı
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre görüşmede Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni hedef alan insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırı gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı kınadığını ifade etti.
Erdoğan’dan Aliyev’e geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ve Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede iki ülke arasındaki yakın temasın sürdürüleceği mesajı da paylaşıldı.
