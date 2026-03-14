ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın stratejik öneme sahip Hark Adası’na geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Petrol altyapısının hedef alınmadığı saldırıda, aralarında füze sığınakları ve deniz mayın depolarının da bulunduğu 90’dan fazla askeri nokta imha edildi.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 14:43
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 14:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Hark Adası'ndaki askeri kapasitesini hedef alan bir hava operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.
Saldırı kapsamında bölgedeki deniz mayın depolama tesisleri, füze sığınakları ve çeşitli askeri lojistik noktalar vuruldu. CENTCOM, saldırı sırasında adadaki petrol üretim ve sevkiyat altyapısının hedef alınmadığını belirtti.
Açıklamada, saldırının bilançosuna dair veriler de paylaşıldı. Hark Adası genelinde 90’ın üzerinde askeri hedefin vurulduğu kaydedildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
CENTCOM: Hark Adası’nda 90 hedef vuruldu
Çok Okunanlar