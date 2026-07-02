Batı liderlerinde ''Trump'' paniği: Başkan Erdoğan dengeleyici bir aktör olacak
Batı liderlerinde ''Trump'' paniği: Başkan Erdoğan dengeleyici bir aktör olacak
Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi dünya basınında ses getirmeye devam ediyor. ABD merkezli Foreign Policy sitesine göre Avrupa ülkeleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı dengeleyici bir aktör olarak görüyor. Avrupa ülkelerinin Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile kurduğu güçlü kişisel ilişki sayesinde Washington kaynaklı muhtemel krizleri dengeleyebileceğine inandığı aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 08:14
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 08:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD merkezli Foreign Policy'de yayımlanan analizde, Avrupa başkentlerinin NATO zirvesi öncesi 'belirsizlik ve endişe' içinde olduğu ifade edildi.
AVRUPALI LİDERLER DUA EDİYOR
St. Antony's College Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Dimitar Bechev imzalı analizde, Avrupalı liderlerin, sinir bozucu imajından keyif alan Trump'ın katılacağı zirveden kazasın belasız çıkmak için adeta dua ettiğini yazdı.
"BATI LİDERLERİ BAŞKAN ERDOĞAN'A BAĞIMLI KALDI"
Analizde Batı liderlerinin bunu sağlamak için Başkan Erdoğan'a bağımlı kaldığı kaydedildi.
"ERDOĞAN DENGELEYİCİ BİR AKTÖR OLACAK"
Analizde, Avrupa ülkelerinin Erdoğan'ın Trump ile kurduğu güçlü kişisel ilişki sayesinde Washington kaynaklı olası krizleri dengeleyebileceğine inandığı aktarıldı.
Foreign Policy, Erdoğan'ın zirveyi Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki kritik rolünü göstermek ve ABD'den F-110 jet motoru satışı gibi önemli kazanımlar elde etmek için stratejik bir platforma dönüştürebileceğini yazdı.
Almanya medyası ise "Avrupa'nın temel beklentisi krizin değil, sessiz ve kontrollü bir NATO zirvesinin gerçekleşmesi" ifadelerine yer verdi.
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Batı liderlerinde ''Trump'' paniği: Başkan Erdoğan dengeleyici bir aktör olacak
Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi dünya basınında ses getirmeye devam ediyor. ABD merkezli Foreign Policy sitesine göre Avrupa ülkeleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı dengeleyici bir aktör olarak görüyor. Avrupa ülkelerinin Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile kurduğu güçlü kişisel ilişki sayesinde Washington kaynaklı muhtemel krizleri dengeleyebileceğine inandığı aktarıldı.
ABD merkezli Foreign Policy'de yayımlanan analizde, Avrupa başkentlerinin NATO zirvesi öncesi 'belirsizlik ve endişe' içinde olduğu ifade edildi.
AVRUPALI LİDERLER DUA EDİYOR
St. Antony's College Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Dimitar Bechev imzalı analizde, Avrupalı liderlerin, sinir bozucu imajından keyif alan Trump'ın katılacağı zirveden kazasın belasız çıkmak için adeta dua ettiğini yazdı.
"BATI LİDERLERİ BAŞKAN ERDOĞAN'A BAĞIMLI KALDI"
Analizde Batı liderlerinin bunu sağlamak için Başkan Erdoğan'a bağımlı kaldığı kaydedildi.
"ERDOĞAN DENGELEYİCİ BİR AKTÖR OLACAK"
Analizde, Avrupa ülkelerinin Erdoğan'ın Trump ile kurduğu güçlü kişisel ilişki sayesinde Washington kaynaklı olası krizleri dengeleyebileceğine inandığı aktarıldı.
Foreign Policy, Erdoğan'ın zirveyi Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki kritik rolünü göstermek ve ABD'den F-110 jet motoru satışı gibi önemli kazanımlar elde etmek için stratejik bir platforma dönüştürebileceğini yazdı.
Almanya medyası ise "Avrupa'nın temel beklentisi krizin değil, sessiz ve kontrollü bir NATO zirvesinin gerçekleşmesi" ifadelerine yer verdi.
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