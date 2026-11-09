Apple'dan Türkiye'ye büyük yatırım: 7 yeni merkez açılacak
Apple'dan Türkiye'ye büyük yatırım: 7 yeni merkez açılacak
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'de 5 geliştirici akademisi, 1 geliştirici merkezi ve 1 üretim akademisi açacağını duyurdu. İlk geliştirici akademisi ve merkezi 2027'de İstanbul'da, ABD dışındaki ilk üretim akademisi ise 2028'de Ankara'da faaliyete geçecek.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 23:13
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 23:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'li teknoloji şirketi Apple, Türkiye'deki teknoloji girişimcilerini, yazılım geliştiricilerini ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla uzun vadeli yatırım planını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye'de toplam 7 yeni eğitim ve geliştirme merkezi kurulacak. Yatırımlar kapsamında 5 Apple Developer Academy, 1 Apple Developer Center ve 1 Apple Manufacturing Academy hizmete açılacak.
Programlarla yazılım geliştirme, yapay zekâ, tasarım ve ileri üretim teknolojileri alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulması hedefleniyor.
İlk geliştirici akademisi 2027'de İstanbul'da açılacak
Apple, gelecek üç yıl içerisinde Türkiye'de beş geliştirici akademisi kurmayı planlıyor. Akademilerin ilki 2027 yılında İstanbul'da faaliyete geçecek.
Akademilerde katılımcılara dokuz ay süren ücretsiz ve yoğun eğitim programları sunulacak. Eğitimlerin kodlama, tasarım, pazarlama, proje yönetimi ve yapay zekâ teknolojilerini kapsayacağı belirtildi.
Şirketin açıklamasında, programların öğrencilerin, girişimcilerin ve geliştiricilerin dijital uygulama ekonomisinde yeni iş olanaklarına erişmesini desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.
Apple'ın dünya genelinde 19 geliştirici akademisi bulunuyor. Türkiye'de kurulacak beş yeni akademiyle daha fazla öğrencinin bu eğitimlerden yararlanması planlanıyor.
İstanbul'da Apple Developer Center kurulacak
Yatırım planının bir diğer ayağını İstanbul'da açılacak Apple Developer Center oluşturuyor.
2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan merkez, yazılım geliştiricilere, girişimcilere ve start-up şirketlerine yeni teknolojiler ve teknik kaynaklar sunacak.
Merkezde yüz yüze etkinlikler, atölye çalışmaları ve bire bir danışmanlık görüşmeleri düzenlenecek. Katılımcılar ayrıca Apple uzmanlarıyla bir araya gelme olanağı bulacak.
İstanbul'daki merkez, Apple'ın Bengaluru, Berlin, Cupertino, Şanghay ve Singapur'daki geliştirici merkezlerinin arasına katılacak.
ABD dışındaki ilk üretim akademisi Ankara'da açılacak
Apple, 2028 yılında Ankara'da Apple Manufacturing Academy açmayı planladığını da duyurdu.
Şirketin ikinci üretim akademisi olacak tesis, aynı zamanda ABD dışında kurulan ilk Apple Manufacturing Academy olma özelliğini taşıyacak.
Akademide küçük ve orta ölçekli işletmelere, öğrencilere ve girişimcilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.
Programlarda yapay zekâ, akıllı üretim sistemleri ve gelişmiş üretim teknolojilerine odaklanılacak.
Tesiste uygulamalı eğitim laboratuvarları, canlı teknoloji gösterimleri, atölye çalışmaları ve ortak çalışma alanları bulunacak.
Tim Cook'tan Türkiye açıklaması
Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, şirketin 35 yıldır Türkiye'deki müşterilerine hizmet verdiğini belirterek yeni yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'deki yazılım geliştiricilerin dünya genelinde kullanılan uygulamalar ürettiğini ifade eden Cook, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de ülke genelinde ekonomik faaliyetlere katkı sağladığını kaydetti.
Cook, yatırımlarla geliştiricilere ve işletmelere eğitim, teknik kaynak ve Apple uzmanlarına erişim imkânı sunulacağını bildirdi.
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Apple'dan Türkiye'ye büyük yatırım: 7 yeni merkez açılacak
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'de 5 geliştirici akademisi, 1 geliştirici merkezi ve 1 üretim akademisi açacağını duyurdu. İlk geliştirici akademisi ve merkezi 2027'de İstanbul'da, ABD dışındaki ilk üretim akademisi ise 2028'de Ankara'da faaliyete geçecek.
ABD'li teknoloji şirketi Apple, Türkiye'deki teknoloji girişimcilerini, yazılım geliştiricilerini ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla uzun vadeli yatırım planını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye'de toplam 7 yeni eğitim ve geliştirme merkezi kurulacak. Yatırımlar kapsamında 5 Apple Developer Academy, 1 Apple Developer Center ve 1 Apple Manufacturing Academy hizmete açılacak.
Programlarla yazılım geliştirme, yapay zekâ, tasarım ve ileri üretim teknolojileri alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulması hedefleniyor.
İlk geliştirici akademisi 2027'de İstanbul'da açılacak
Apple, gelecek üç yıl içerisinde Türkiye'de beş geliştirici akademisi kurmayı planlıyor. Akademilerin ilki 2027 yılında İstanbul'da faaliyete geçecek.
Akademilerde katılımcılara dokuz ay süren ücretsiz ve yoğun eğitim programları sunulacak. Eğitimlerin kodlama, tasarım, pazarlama, proje yönetimi ve yapay zekâ teknolojilerini kapsayacağı belirtildi.
Şirketin açıklamasında, programların öğrencilerin, girişimcilerin ve geliştiricilerin dijital uygulama ekonomisinde yeni iş olanaklarına erişmesini desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.
Apple'ın dünya genelinde 19 geliştirici akademisi bulunuyor. Türkiye'de kurulacak beş yeni akademiyle daha fazla öğrencinin bu eğitimlerden yararlanması planlanıyor.
İstanbul'da Apple Developer Center kurulacak
Yatırım planının bir diğer ayağını İstanbul'da açılacak Apple Developer Center oluşturuyor.
2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan merkez, yazılım geliştiricilere, girişimcilere ve start-up şirketlerine yeni teknolojiler ve teknik kaynaklar sunacak.
Merkezde yüz yüze etkinlikler, atölye çalışmaları ve bire bir danışmanlık görüşmeleri düzenlenecek. Katılımcılar ayrıca Apple uzmanlarıyla bir araya gelme olanağı bulacak.
İstanbul'daki merkez, Apple'ın Bengaluru, Berlin, Cupertino, Şanghay ve Singapur'daki geliştirici merkezlerinin arasına katılacak.
ABD dışındaki ilk üretim akademisi Ankara'da açılacak
Apple, 2028 yılında Ankara'da Apple Manufacturing Academy açmayı planladığını da duyurdu.
Şirketin ikinci üretim akademisi olacak tesis, aynı zamanda ABD dışında kurulan ilk Apple Manufacturing Academy olma özelliğini taşıyacak.
Akademide küçük ve orta ölçekli işletmelere, öğrencilere ve girişimcilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.
Programlarda yapay zekâ, akıllı üretim sistemleri ve gelişmiş üretim teknolojilerine odaklanılacak.
Tesiste uygulamalı eğitim laboratuvarları, canlı teknoloji gösterimleri, atölye çalışmaları ve ortak çalışma alanları bulunacak.
Tim Cook'tan Türkiye açıklaması
Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, şirketin 35 yıldır Türkiye'deki müşterilerine hizmet verdiğini belirterek yeni yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'deki yazılım geliştiricilerin dünya genelinde kullanılan uygulamalar ürettiğini ifade eden Cook, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de ülke genelinde ekonomik faaliyetlere katkı sağladığını kaydetti.
Cook, yatırımlarla geliştiricilere ve işletmelere eğitim, teknik kaynak ve Apple uzmanlarına erişim imkânı sunulacağını bildirdi.
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