Ali Laricani: "Liderimizin ve halkımızın kanının intikamını alacağız"
İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Ali Laricani liderimizin ve halkımızın kanının intikamını alacağız dedi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ABD ve bölgedeki askeri üsler hakkında dikkat çeken mesaj verdi.
Haber Giriş Tarihi: 08.03.2026 10:13
Haber Güncellenme Tarihi: 08.03.2026 10:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İran liderliği ve halkına yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağını belirterek “Liderimizin ve halkımızın kanının intikamını durmaksızın alacağız” ifadelerini kullandı. Laricani paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump’a da atıfta bulunarak “Trump bedelini ödemeli ve ödeyecek” dedi. Açıklama, bölgedeki güvenlik dengeleri ve İran’ın olası adımlarına ilişkin dikkatleri yeniden Orta Doğu’daki gerilime çevirdi.
Bölgedeki ABD üslerine ilişkin mesaj
Laricani açıklamasında İran’a yönelik saldırıların bölgedeki askeri üslerden gerçekleştirilmesi durumunda karşılık verileceğini söyledi. İranlı yetkili, “Düşman bize bölgedeki üslerden saldırdığında karşılık veririz ve vermeye devam edeceğiz. Bu bizim hakkımız ve yerleşik politikamızdır” ifadelerini kullandı.
Laricani ayrıca bölge ülkelerine yönelik mesajında, ABD’nin kendi topraklarını İran’a karşı kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. İranlı yetkili, aksi durumda İran’ın bu durumu engellemek için harekete geçebileceğini ifade etti.
Pezeşkiyan’ın açıklamalarına gönderme
Laricani’nin açıklamasının, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın sabah saatlerinde komşu ülkelere yönelik saldırılar nedeniyle yaptığı özür açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Pezeşkiyan, bazı bölge ülkelerinin hedef alınmasına ilişkin üzüntü duyulduğunu ifade etmişti.
Laricani’nin açıklamaları, İran yönetiminin bölgedeki askeri faaliyetler ve ABD ile yaşanan gerilim konusundaki tutumunun nasıl şekilleneceğine ilişkin tartışmaların sürmesine neden oldu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
