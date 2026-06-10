SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'ye girişi reddedilmişti! Afrika'nın en iyi hakemine coşkulu karşılama

ABD'ye girişi reddedilmişti! Afrika'nın en iyi hakemine coşkulu karşılama

2026 Dünya Kupası'nda görev alacak olan ve ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Artan'a ülkesinde coşkulu bir şekilde karşılandı.

Haber Giriş Tarihi: 10.06.2026 13:39
Haber Güncellenme Tarihi: 10.06.2026 13:39
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'ye girişi reddedilmişti! Afrika'nın en iyi hakemine coşkulu karşılama

ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, ülkesinde coşkuyla karşılandı.

İstanbul üzerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na gelen Artan'ı, Spor Bakanı Mohamed Abdulkadir Ali ve Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi'nin yanı sıra Somalili taraftarlar karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki hakem, "Size bir sonraki FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacağıma söz veriyorum. FIFA'ya ve Somali halkına destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulan ve ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili futbol hakemi Artan, İstanbul üzerinden ülkesine döndü.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver