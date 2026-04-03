ABD’ye ait ikinci savaş uçağı bölgede düştü. İran kaynakları ve ABD basını tarafından aktarılan gelişmeler, Basra Körfezi ve İran hava sahasında yaşanan olayların kapsamını genişletirken, bölgede askeri hareketliliğin seyrine ilişkin yeni verilerin gündeme gelmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 22:47
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 22:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran devlet medyası Tasnim’e göre, hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtilen F-15E savaş uçağının pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak ülke sınırları içinde yere indi. Haberde, pilotun daha sonra İran güvenlik güçleri tarafından bulunarak gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, olayın İslam Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.
Pilotun teslimi için ödül çağrısı yapıldı
İran devlet televizyonuna bağlı yerel bir kanalda yayımlanan açıklamada, düşürülen uçağın pilot veya pilotlarının sağ şekilde güvenlik güçlerine teslim edilmesi halinde ödül verileceği duyuruldu. Açıklama, Kohgiluye ve Buyerahmed eyaletine yönelik yapıldı.
ABD basını düşüşü doğruladı
ABD basınında yer alan haberlerde, İran hava sahasında bir ABD savaş uçağının düştüğü doğrulandı. The New York Times’a konuşan yetkililer, mürettebatın akıbetinin netleşmediğini aktardı. Aynı süreçte ABD kuvvetlerinin, düşen uçağın personeline ulaşmak amacıyla arama kurtarma operasyonu başlattığı bildirildi.
Axios’un aktardığı bilgilere göre ise düşürülen uçakta bulunan iki pilot için bölgede arama faaliyetleri sürüyor.
İkinci uçak ve helikopter iddiaları gündeme geldi
Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre, Basra Körfezi yakınlarında ABD’ye ait ikinci bir savaş uçağı daha düştü. ABD basını, söz konusu uçağın A-10 tipi olduğunu bildirdi.
İran medyasında ayrıca arama kurtarma çalışmalarına katılan bir ABD helikopterinin de düşürüldüğü iddiaları yer aldı. Sosyal medyada, helikoptere ateş açıldığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
