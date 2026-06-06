ABD, Sirik ve Keşm Adası'nı vurdu!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların ardından İran'ın Sirik bölgesi ile Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar noktalarını vurduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, bölgedeki ABD üslerinin füzelerle hedef alındığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 06.06.2026 09:51
Haber Güncellenme Tarihi: 06.06.2026 09:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üslerinin hedef alınmasına ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, "Çocuk katili ve terörist ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, düşmanın bölgedeki üsleri Hava ve Uzay Kuvvetlerinin füzeleriyle vuruldu." ifadelerine yer verildi.
Devrim Muhafızları Ordusundan karşılıklı saldırıların detayına ilişkin yapılan açıklamada ise 4 petrol tankerinin yerel saatle 01.30'da Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalıştığı, bunun üzerine 4 petrol tankerinden birisinin hedef alındığı ve ardından yine yerel saatle 02.00'de ABD'nin Sirik ve Keşm Adası'ndaki iki iletişim kulesine füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, yaşanan bu gelişmelerin ardından Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahını hedef aldığı kaydedildi.
09:36 Iraklı yetkililer, ülkenin Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi'ne yönelik bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiği bildirildi.
09:29 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un İran'ın Lübnan'ı ABD müzakerelerinde "pazarlık kozu" olarak kullandığı yönündeki suçlamalarına ilişkin, "Aoun'un ifadelerine baktığınızda Lübnan'ın beşte birini işgal edenin İran olduğunu düşünürsünüz. Lübnan, İran için bir 'pazarlık kozu' olsaydı çoktan bir anlaşmaya varmış olurduk" dedi.
06:10 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların ardından İran'ın Sirik bölgesi ile Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar noktalarını vurduğunu açıkladı.
05:07 İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, düşmanın bölgedeki üsleri füzelerle hedef alındı
04:20 Kuveyt'teki saldırının ardından Bahreyn'de de sirenler çaldı ve halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı
02:25 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun Hürmüz Boğazı üzerinde deniz trafiğine acil tehdit oluşturan 4 İran insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
01:42 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "güçlü ve gururlu olduğu" için ülkesiyle anlaşmayı kabul etmediğini ve halen yüzde 21-22 oranında füze kapasitelerine sahip olduğunu söyledi.
00:21 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde sona yaklaştıkları mesajını vererek "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek." dedi.
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ABD, Sirik ve Keşm Adası'nı vurdu!
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların ardından İran'ın Sirik bölgesi ile Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar noktalarını vurduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, bölgedeki ABD üslerinin füzelerle hedef alındığını duyurdu.
İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üslerinin hedef alınmasına ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, "Çocuk katili ve terörist ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, düşmanın bölgedeki üsleri Hava ve Uzay Kuvvetlerinin füzeleriyle vuruldu." ifadelerine yer verildi.
Devrim Muhafızları Ordusundan karşılıklı saldırıların detayına ilişkin yapılan açıklamada ise 4 petrol tankerinin yerel saatle 01.30'da Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalıştığı, bunun üzerine 4 petrol tankerinden birisinin hedef alındığı ve ardından yine yerel saatle 02.00'de ABD'nin Sirik ve Keşm Adası'ndaki iki iletişim kulesine füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, yaşanan bu gelişmelerin ardından Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahını hedef aldığı kaydedildi.
İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
09:36 Iraklı yetkililer, ülkenin Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi'ne yönelik bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiği bildirildi.
09:29 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un İran'ın Lübnan'ı ABD müzakerelerinde "pazarlık kozu" olarak kullandığı yönündeki suçlamalarına ilişkin, "Aoun'un ifadelerine baktığınızda Lübnan'ın beşte birini işgal edenin İran olduğunu düşünürsünüz. Lübnan, İran için bir 'pazarlık kozu' olsaydı çoktan bir anlaşmaya varmış olurduk" dedi.
06:10 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların ardından İran'ın Sirik bölgesi ile Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar noktalarını vurduğunu açıkladı.
05:07 İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, düşmanın bölgedeki üsleri füzelerle hedef alındı
04:20 Kuveyt'teki saldırının ardından Bahreyn'de de sirenler çaldı ve halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı
02:25 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun Hürmüz Boğazı üzerinde deniz trafiğine acil tehdit oluşturan 4 İran insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
01:42 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "güçlü ve gururlu olduğu" için ülkesiyle anlaşmayı kabul etmediğini ve halen yüzde 21-22 oranında füze kapasitelerine sahip olduğunu söyledi.
00:21 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde sona yaklaştıkları mesajını vererek "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek." dedi.
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