CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan grup toplantısı açıklaması
CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan grup toplantısı açıklaması
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), istinaf kararı sonrasında belirlenen yeni yapısıyla Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, hem Türkiye gündeminin hem de parti içindeki gelişmelerin değerlendirildiğini söyledi. Toplantıda partinin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası da ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 05.06.2026 18:29
Haber Güncellenme Tarihi: 05.06.2026 18:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Müslim Sarı, parti içinde ortaya çıkan fiili durumun hukuk kuralları çerçevesinde ve CHP’ye yeni sorunlar yaşatmadan çözüme kavuşturulması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Önceki dönem yönetiminde görev alan isimlerle temas kurulmasını önemsediklerini ifade eden Sarı, birlik ve beraberlik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.
Sarı, çağrı heyeti oluşturulması önerisini yineleyerek mevcut durumdan çıkış için diyalog zemininin korunması gerektiğini kaydetti. Açıklamalarına yönelik farklı değerlendirmeler yapılmasına rağmen görüşme kanallarını açık tutmaya devam edeceklerini belirten Sarı, “Diyalog kapısının açık olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir belediye başkanlarıyla temaslar sürüyor
Parti içindeki sürece ilişkin çeşitli görüşmelerin devam ettiğini aktaran Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve partinin önde gelen isimleri arasında temasların sürdüğünü söyledi. Bazı isimlerin uzlaşı sağlanması amacıyla inisiyatif almak istediğini belirten Sarı, üç büyükşehir belediye başkanının da süreç kapsamında görüşmeler gerçekleştirmesinin gündemde olduğunu ifade etti.
Sarı, şu aşamada kesinleşmiş bir uzlaşının bulunmadığını ancak görüşmelerin iyi niyet çerçevesinde devam ettiğini dile getirdi.
Parti Meclisi toplanacak
CHP’nin kurumsal organlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sarı, Parti Meclisi toplantısının yapılacağını açıkladı. Toplantıda partinin izleyeceği yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor.
Sarı ayrıca Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığı görevine Mahir Polat’ın seçildiğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısına katılacak
CHP’nin salı günü TBMM’de grup toplantısı düzenleyeceğini açıklayan Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantıya katılacağını söyledi.
Sarı, hukuki tartışmalara girmek istemediğini belirterek, siyasi değerlendirmeleri doğrultusunda grup toplantısının gerçekleştirileceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun toplantıya genel başkan sıfatıyla katılacağını kaydetti.
İhraç dosyaları yeniden değerlendirilecek
Yüksek Disiplin Kurulu’nun önceki dönemlerde verilen ihraç kararlarına ilişkin tavsiye kararına da değinen Sarı, kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğunu söyledi. İhraç edilen tüm isimlerin otomatik olarak partiye döndüğü yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Sarı, dosyaların tek tek inceleneceğini ifade etti.
Haksız olduğu değerlendirilen işlemlerde gerekli adımların atılacağını belirten Sarı, parti içi tartışmaların ise disiplin mekanizmasının konusu haline getirilmeyeceğini söyledi. CHP’nin rövanş anlayışıyla hareket etmeyeceğini vurgulayan Sarı, parti içi demokrasinin işletileceğini kaydetti.
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan grup toplantısı açıklaması
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), istinaf kararı sonrasında belirlenen yeni yapısıyla Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, hem Türkiye gündeminin hem de parti içindeki gelişmelerin değerlendirildiğini söyledi. Toplantıda partinin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası da ele alındı.
Müslim Sarı, parti içinde ortaya çıkan fiili durumun hukuk kuralları çerçevesinde ve CHP’ye yeni sorunlar yaşatmadan çözüme kavuşturulması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Önceki dönem yönetiminde görev alan isimlerle temas kurulmasını önemsediklerini ifade eden Sarı, birlik ve beraberlik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.
Sarı, çağrı heyeti oluşturulması önerisini yineleyerek mevcut durumdan çıkış için diyalog zemininin korunması gerektiğini kaydetti. Açıklamalarına yönelik farklı değerlendirmeler yapılmasına rağmen görüşme kanallarını açık tutmaya devam edeceklerini belirten Sarı, “Diyalog kapısının açık olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir belediye başkanlarıyla temaslar sürüyor
Parti içindeki sürece ilişkin çeşitli görüşmelerin devam ettiğini aktaran Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve partinin önde gelen isimleri arasında temasların sürdüğünü söyledi. Bazı isimlerin uzlaşı sağlanması amacıyla inisiyatif almak istediğini belirten Sarı, üç büyükşehir belediye başkanının da süreç kapsamında görüşmeler gerçekleştirmesinin gündemde olduğunu ifade etti.
Sarı, şu aşamada kesinleşmiş bir uzlaşının bulunmadığını ancak görüşmelerin iyi niyet çerçevesinde devam ettiğini dile getirdi.
Parti Meclisi toplanacak
CHP’nin kurumsal organlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sarı, Parti Meclisi toplantısının yapılacağını açıkladı. Toplantıda partinin izleyeceği yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor.
Sarı ayrıca Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığı görevine Mahir Polat’ın seçildiğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısına katılacak
CHP’nin salı günü TBMM’de grup toplantısı düzenleyeceğini açıklayan Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantıya katılacağını söyledi.
Sarı, hukuki tartışmalara girmek istemediğini belirterek, siyasi değerlendirmeleri doğrultusunda grup toplantısının gerçekleştirileceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun toplantıya genel başkan sıfatıyla katılacağını kaydetti.
İhraç dosyaları yeniden değerlendirilecek
Yüksek Disiplin Kurulu’nun önceki dönemlerde verilen ihraç kararlarına ilişkin tavsiye kararına da değinen Sarı, kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğunu söyledi. İhraç edilen tüm isimlerin otomatik olarak partiye döndüğü yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Sarı, dosyaların tek tek inceleneceğini ifade etti.
Haksız olduğu değerlendirilen işlemlerde gerekli adımların atılacağını belirten Sarı, parti içi tartışmaların ise disiplin mekanizmasının konusu haline getirilmeyeceğini söyledi. CHP’nin rövanş anlayışıyla hareket etmeyeceğini vurgulayan Sarı, parti içi demokrasinin işletileceğini kaydetti.
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