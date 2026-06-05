Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni vurulmuştu: Güran ailesi konuştu
Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni vurulmuştu: Güran ailesi konuştu
Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin yaralandığı kavganın ardından Güran ailesi yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada olayın Tavşantepe Köyü’nde değil, Nevzat Bahtiyar’ın ailesinin yaşadığı Çarıklı Köyü’nde meydana geldiği belirtildi. Aile, olayın nasıl başladığına ilişkin kendi değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 05.06.2026 23:20
Haber Güncellenme Tarihi: 05.06.2026 23:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Güran ailesinin açıklamasında, yaşanan olayın Tavşantepe Köyü’nde gerçekleştiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamaya göre olay, Nevzat Bahtiyar’ın ailesinin yaşadığı Çarıklı Köyü’nde meydana geldi.
Aile, Salim Güran’ın cezaevinde bulunması nedeniyle muhtarlığa vekâlet eden Kayalar ailesinden bazı gençlerin, Çarıklı Köyü’nde bulunan bir berbere gittiğini belirtti. Açıklamada, bu sırada Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni tarafından söz konusu gençlere saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Her iki taraftan yaralananlar olduğu ifade edildi
Yazılı açıklamada, olayın büyümesi üzerine aile bireylerinin de bölgeye geldiği ve yaşanan kavga sırasında her iki taraftan da yaralananların bulunduğu kaydedildi.
Güran ailesi, bazı çevrelerin olayla ilgili gerçekleri çarpıttığını ve kamuoyunda mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını savundu. Açıklamada, yıllardır süren iftira, hedef gösterme ve tahriklere rağmen sağduyulu davranıldığı belirtilerek bu tutumun sürdürüleceği ifade edildi.
Duruşma sonrası yaşanan olaylara da değinildi
Açıklamada ayrıca Nevzat Bahtiyar ve ailesine ilişkin bazı iddialara yer verildi. Güran ailesi, 16 Nisan 2026 tarihinde görülen duruşmaya ruhsatsız silahlarla gelindiğini ve duruşma sonrasında yaşanan silahlı saldırı nedeniyle tutuklama kararı verildiğini öne sürdü.
Konuya ilişkin adli süreçler ve soruşturmaların ilerleyen dönemde yeni gelişmeler ortaya koyabileceği belirtiliyor.
Hukuki süreç mesajı verildi
Güran ailesi, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu savunduğu paylaşım ve açıklamalara karşı hukuki ve cezai süreç başlatılacağını duyurdu. Açıklamada, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.
Aile, gerçeklerin ortaya çıkacağını belirterek kendilerini hedef aldığını düşündükleri söylemlere karşı sessiz kalmayacaklarını kaydetti.
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Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni vurulmuştu: Güran ailesi konuştu
Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin yaralandığı kavganın ardından Güran ailesi yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada olayın Tavşantepe Köyü’nde değil, Nevzat Bahtiyar’ın ailesinin yaşadığı Çarıklı Köyü’nde meydana geldiği belirtildi. Aile, olayın nasıl başladığına ilişkin kendi değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.
Güran ailesinin açıklamasında, yaşanan olayın Tavşantepe Köyü’nde gerçekleştiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamaya göre olay, Nevzat Bahtiyar’ın ailesinin yaşadığı Çarıklı Köyü’nde meydana geldi.
Aile, Salim Güran’ın cezaevinde bulunması nedeniyle muhtarlığa vekâlet eden Kayalar ailesinden bazı gençlerin, Çarıklı Köyü’nde bulunan bir berbere gittiğini belirtti. Açıklamada, bu sırada Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni tarafından söz konusu gençlere saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Her iki taraftan yaralananlar olduğu ifade edildi
Yazılı açıklamada, olayın büyümesi üzerine aile bireylerinin de bölgeye geldiği ve yaşanan kavga sırasında her iki taraftan da yaralananların bulunduğu kaydedildi.
Güran ailesi, bazı çevrelerin olayla ilgili gerçekleri çarpıttığını ve kamuoyunda mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını savundu. Açıklamada, yıllardır süren iftira, hedef gösterme ve tahriklere rağmen sağduyulu davranıldığı belirtilerek bu tutumun sürdürüleceği ifade edildi.
Duruşma sonrası yaşanan olaylara da değinildi
Açıklamada ayrıca Nevzat Bahtiyar ve ailesine ilişkin bazı iddialara yer verildi. Güran ailesi, 16 Nisan 2026 tarihinde görülen duruşmaya ruhsatsız silahlarla gelindiğini ve duruşma sonrasında yaşanan silahlı saldırı nedeniyle tutuklama kararı verildiğini öne sürdü.
Konuya ilişkin adli süreçler ve soruşturmaların ilerleyen dönemde yeni gelişmeler ortaya koyabileceği belirtiliyor.
Hukuki süreç mesajı verildi
Güran ailesi, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu savunduğu paylaşım ve açıklamalara karşı hukuki ve cezai süreç başlatılacağını duyurdu. Açıklamada, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.
Aile, gerçeklerin ortaya çıkacağını belirterek kendilerini hedef aldığını düşündükleri söylemlere karşı sessiz kalmayacaklarını kaydetti.
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