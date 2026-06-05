Adalet teşkilatına 15 bin yeni kadro için tarih açıklandı
Adalet teşkilatına 15 bin yeni kadro için tarih açıklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı bünyesine 15 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yeni istihdam sağlanacak. Başvuru süreci ve kadro dağılımına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 05.06.2026 23:00
Haber Güncellenme Tarihi: 05.06.2026 23:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Gürlek, personel alımına ilişkin ilan detaylarının 6 Haziran 2026 tarihinde Resmî Gazete'de ve Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacağını bildirdi. Adaylar başvurularını 7-22 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Başvurular e-Devlet sistemi ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden alınacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçilecek.
Kadro dağılımı belli oldu
Açıklanan planlamaya göre alınacak 15 bin personelin 8 bini adliyelerde görev yapacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ise 6 bin 100 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Bunun yanında 900 personel de icra dairelerinde İcra Kâtibi olarak görevlendirilecek. Yeni alımların adalet hizmetlerinin yürütülmesinde insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Bakan Gürlek'ten açıklama
Akın Gürlek açıklamasında, adalet teşkilatının yeni personellerle daha da güçleneceğini belirterek, hizmetlerin hız ve etkinliğinin artırılacağını ifade etti.
Gürlek ayrıca, personel alımı imkânının sağlanması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, adalet teşkilatına katılacak adaylara başarı dileklerini iletti.
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Adalet teşkilatına 15 bin yeni kadro için tarih açıklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı bünyesine 15 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yeni istihdam sağlanacak. Başvuru süreci ve kadro dağılımına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.
Bakan Gürlek, personel alımına ilişkin ilan detaylarının 6 Haziran 2026 tarihinde Resmî Gazete'de ve Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacağını bildirdi. Adaylar başvurularını 7-22 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Başvurular e-Devlet sistemi ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden alınacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçilecek.
Kadro dağılımı belli oldu
Açıklanan planlamaya göre alınacak 15 bin personelin 8 bini adliyelerde görev yapacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ise 6 bin 100 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Bunun yanında 900 personel de icra dairelerinde İcra Kâtibi olarak görevlendirilecek. Yeni alımların adalet hizmetlerinin yürütülmesinde insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Bakan Gürlek'ten açıklama
Akın Gürlek açıklamasında, adalet teşkilatının yeni personellerle daha da güçleneceğini belirterek, hizmetlerin hız ve etkinliğinin artırılacağını ifade etti.
Gürlek ayrıca, personel alımı imkânının sağlanması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, adalet teşkilatına katılacak adaylara başarı dileklerini iletti.
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