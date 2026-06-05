Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında duruşma ertelendi
Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında duruşma ertelendi
Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklardan Havva Dindar adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, diğer 3 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 13 Temmuz tarihinde görülecek duruşmaya ertelendi.
Haber Giriş Tarihi: 05.06.2026 21:53
Haber Güncellenme Tarihi: 05.06.2026 21:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında hapis cezaları talep edildi.
Savcı ayrıca tutuklu sanık Uğur İnci ve Havva Dindar hakkında da farklı suçlamalar yönelterek hapis cezası istedi. Tutuksuz sanıklar Metin Ülgey ve Nuray Unutur hakkında ise beraat talebinde bulunuldu.
Bilirkişi raporuna itiraz edildi
Sanık avukatları bilirkişi raporunun ayrıntılı hazırlanmadığını ileri sürerek ek rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti mevcut bilirkişi raporunun yeterli olduğu kanaatine vararak bu talebi reddetti.
Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatları, haklarındaki suçlamalara ilişkin savunmalarını mahkeme heyetine sundu.
Köseler müfettiş raporlarını eleştirdi
Savunmasında konuşan Alaattin Köseler, İçişleri Bakanlığı müfettişinin hazırladığı raporlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Köseler, müfettiş raporlarının idari inceleme amacı taşıdığını belirterek bu raporların bilirkişi raporu niteliğinde kabul edilmesini eleştirdi.
Köseler ayrıca uzun süredir tutuklu bulunduğunu ifade ederek tahliye talebinde bulundu.
Mahkemeden tahliye ve tutukluluğun devamı kararı
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Havva Dindar'ın yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza verme şartıyla tahliyesine hükmetti.
Tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş ve Uğur İnci'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 13 Temmuz tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.
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Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında duruşma ertelendi
Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklardan Havva Dindar adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, diğer 3 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 13 Temmuz tarihinde görülecek duruşmaya ertelendi.
Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında hapis cezaları talep edildi.
Savcı ayrıca tutuklu sanık Uğur İnci ve Havva Dindar hakkında da farklı suçlamalar yönelterek hapis cezası istedi. Tutuksuz sanıklar Metin Ülgey ve Nuray Unutur hakkında ise beraat talebinde bulunuldu.
Bilirkişi raporuna itiraz edildi
Sanık avukatları bilirkişi raporunun ayrıntılı hazırlanmadığını ileri sürerek ek rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti mevcut bilirkişi raporunun yeterli olduğu kanaatine vararak bu talebi reddetti.
Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatları, haklarındaki suçlamalara ilişkin savunmalarını mahkeme heyetine sundu.
Köseler müfettiş raporlarını eleştirdi
Savunmasında konuşan Alaattin Köseler, İçişleri Bakanlığı müfettişinin hazırladığı raporlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Köseler, müfettiş raporlarının idari inceleme amacı taşıdığını belirterek bu raporların bilirkişi raporu niteliğinde kabul edilmesini eleştirdi.
Köseler ayrıca uzun süredir tutuklu bulunduğunu ifade ederek tahliye talebinde bulundu.
Mahkemeden tahliye ve tutukluluğun devamı kararı
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Havva Dindar'ın yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza verme şartıyla tahliyesine hükmetti.
Tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş ve Uğur İnci'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 13 Temmuz tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.
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