ABD/İsrail-İran savaşı 7. gününde! İHA gemisi vuruldu
ABD ve İsrail ortaklığında İran'a yönelik başlatılan saldırılar misillemelerle 7'inci gününde devam ediyor. ABD ordusu, İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) gemisinin vurulduğunu duyurdu. O anlara ilişkin siyah beyaz görüntüler paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 09:13
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 09:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
ABD/İsrail-İran savaşı 7. gününde de misillemelerle devam ediyor.
ABD ORDUSU, İRAN'A AİT BİR İHA GEMİSİNİN VURULDUĞUNU AÇIKLADI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) gemisinin vurulduğunu duyurdu.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İran'a ait olduğu belirtilen bir İHA gemisinin vurulduğu anlara ilişkin siyah beyaz görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda, "ABD güçleri, İran donanmasının tamamını batırma görevinden geri durmuyor. Bugün, yaklaşık olarak İkinci Dünya Savaşı dönemindeki bir uçak gemisi büyüklüğünde olan İran'a ait bir İHA taşıyıcı gemisi vuruldu ve şu anda alevler içinde." ifadelerine yer verildi.
İşte ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalarda dakika dakika yaşananlar:
08.50 İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı: İran yeni liderini tanıtacak.
08.33 İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naeini, uzun süreli bir savaşa tamamen hazır olduklarını belirterek, "İran'ın yeni girişimleri ve silahları yolda. Bu teknolojiler henüz büyük ölçekte cepheye konuşlandırılmadı. Düşman, gelecek her operasyonel dalgada acı verici darbeler almaya hazır olmalı" uyarısında bulundu.
08.08 ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki mevcut liderlik yapısının tamamen değişmesini istediğini belirterek, "İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. Bence bu işi iyi yapacak bazı isimler var" dedi. Trump, isimlerini paylaşmadığı bu kişilerin savaştan sağ çıkması için adımlar attıklarını belirterek, "Onları izliyoruz" ifadelerini kullandı.
07.43 ABD'li askeri müfettişlerin, İran'da çoğu öğrenci en az 165 kişinin ölümüne yol açan okul saldırısının ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendirdiği bildirildi. Buna rağmen, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.
07.41 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) gemisinin vurulduğunu duyurdu.
05.44 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 3 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.
05.28 Katar, Doha'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini bildirdi.
04.57 İran'ın başkenti Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri geldiği bildirildi.
04.25 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, mevcut ABD yönetimi ile iki kez müzakere ettiklerini ancak her iki seferde de görüşmelerin ortasında saldırıya uğradıklarını belirterek, "Akan kanın tüm sorumluluğu onlara aittir" dedi.
03.54 İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını" belirterek, yeni silahlarının yolda olduğunu söyledi.
03.43 Bahreyn, İran'ın misilleme saldırılarında başkent Manama'daki 2 otel ile 1 konutun isabet aldığını duyurdu.
03.07 Bahreyn, İran'ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
03.01 İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, güvenlik gerekçesiyle İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliklerini kapattıklarını, bununla beraber İran ile diplomatik ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti.
02.58 İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'ın geçtiğimiz günlerde öldürülen dini lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast planını Kasım ayında yaptığını söyledi. Saldırı için ilk olarak Haziran 2026 tarihinin değerlendirildiğini belirten Katz, İran'da patlak veren protestoların ardından takvimin öne çekildiğini ifade etti.
02.53 İran, İsfahan kentinde, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.
02.44 Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misilleme yapması ve Katar hava sahasının kapalı olması nedeniyle, Katar'dan seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Doha ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad arasında otobüs seferleri düzenleneceğini duyurdu.
02.36 Yemen'deki İran'a yakın Husiler'in lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarına ilişkin, "Ellerimiz tetikte gerektiğinde askeri olarak harekete geçebiliriz." dedi.
02.25 Kuveyt, İran'ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını duyurdu.
02.05 ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın ABD'nin saldırılarını sürdüremeyeceğini düşündüğünü belirterek, ABD ordusunda mühimmat eksikliği olmadığını savundu.
02.00 ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın misilleme saldırısında, Tel Aviv'de bir bölgeye isabet eden füze yangına neden oldu.
01.42 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak için çok geç kaldığını savunarak, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek." dedi.
01.26 ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını reddetti.
01.00 İran'ın başkenti Tahran'da İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını protesto etmek için on binlerce kişi kentin farklı meydanlarında toplanarak "ABD ile ateşkese hayır" sloganıyla gösteri düzenledi.
00.50 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını bildirdi.
00.33 Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, bölgenin "karmaşık ve hassas bir dönemden" geçtiğini belirterek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) "savaştan, felaketlerden ve acılardan uzak kalması ve korunması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini" belirtti.
00.31 Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Irak ve Lübnan'daki misyonlarda görevli askerlerini geri çekme kararı aldığını bildirdi.
00:13 İsrail ordusu, İran'ın yeni füze saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. İç Cephe Komutanlığının tehdit altındaki bölgelerdeki cep telefonlarına uyarı mesajları gönderdiği aktarılan açıklamada, sığınaklara girilmesi uyarısında bulunuldu
- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar