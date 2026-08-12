ABD-İran müzakerelerinde yeni gelişme! Anlaşmaya varıldı
ABD-İran müzakerelerinde yeni gelişme! Anlaşmaya varıldı
Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran, gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın, taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 12:35
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 12:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran, gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın, taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor.
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ABD-İran müzakerelerinde yeni gelişme! Anlaşmaya varıldı
Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran, gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın, taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor.
Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran, gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın, taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor.
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