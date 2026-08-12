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ABD-İran müzakerelerinde yeni gelişme! Anlaşmaya varıldı

Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran, gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın, taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor.

Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 12:35
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 12:35
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD-İran müzakerelerinde yeni gelişme! Anlaşmaya varıldı

Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran, gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın, taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor.

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