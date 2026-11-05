ABD'den tehlikeli İran adımı! Sadece iki tane bulunan uçak yola çıktı
ABD'den tehlikeli İran adımı! Sadece iki tane bulunan uçak yola çıktı
ABD ve İsrail, İran'a yönelik yeni saldırı hazırlığı yapıyor. ABD Hava Kuvvetleri envanterinde yalnızca iki adet bulunan stratejik casus uçaktan birinin son 24 saat içinde Orta Doğu'ya doğru yola çıktığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 08:18
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 08:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Hava Kuvvetleri envanterinde yalnızca iki adet bulunan stratejik casus uçaktan birinin son 24 saat içinde Orta Doğu'ya doğru yola çıktığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD ordusuna ait RC-135U Combat Sent tipi casus uçağın bölgeye gönderilmesi, İran'a yönelik olası askeri hazırlıkların bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Haberde, düşman sahasındaki radar ve hava savunma sistemlerinin yaydığı sinyalleri tespit edip analiz etmek amacıyla kullanılan bu özel donanımlı casus uçaklardan envanterde yalnızca iki adet bulunduğu ve bunlardan birinin son 24 saat içinde Orta Doğu'ya sevk edildiği vurgulandı.
İsrail basınında 31 Ekim'de yayımlanan haberlerde, İran'a yönelik geniş kapsamlı olası bir askeri harekata hazırlık olarak ABD ordusunun İsrail'e 10 askeri nakliye uçağı ve 80 havadan havaya yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığı aktarılmıştı.
İRAN'A YÖNELİK SALDIRI HAZIRLIĞI
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de uçuş takip verilerine ve yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduklarına dair yeni emareler bulunduğunu, Washington yönetiminin füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Teksas'tan İsrail'e ek bir Patriot bataryası sevk ettiğini iddia etmişti.
Öte yandan, ABD basınında yer alan iddialara göre Washington, bazı Körfez ülkelerini, ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından kısa süreli ancak yoğun çatışma veya saldırı ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
05.00 ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yaptırımları aşarak petrol taşımacılığı yapmasına yardımcı olan Hindistan merkezli denizcilik ağını yaptırım listesine ekledi.
04.26 İsrail'in "Jerusalem Post" gazetesi, son 10 günde gerçekleştirilen 4 seçimin sonuçlarının İsrail'in diplomatik konumunu zayıflattığını, ülke için hayati önemdeki ittifakları tehdit ettiğini ve siyasi geleceğine ilişkin soru işaretleri oluşturduğunu yazdı.
02.00 ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin ABD'de düzenlenen ara seçimlerde yaşadığı yenilginin İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruya cevabında, "Büyük ölçüde doğru, çünkü savaş kısa vadede benzin fiyatlarını biraz yükseltti. Ancak bunu bir daha yapmam gerekseydi tekrar yapardım. Savaşın bunu etkileyeceğini biliyordum" dedi.
00.26 İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin yenilgiye uğramasının nedenleri arasında İsrail ile ilişkileri göstermesine ilişkin, "Bunlar, en büyük dostumuz ve müttefikimizde zaten bir süredir hissedilen, konuşulan düşünceler." ifadesini kullandı.
00.00 ABD Hava Kuvvetleri envanterinde yalnızca iki adet bulunan stratejik casus uçaktan birinin son 24 saat içinde Orta Doğu'ya doğru yola çıktığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD ordusuna ait RC-135U Combat Sent tipi casus uçağın bölgeye gönderilmesi, İran'a yönelik olası askeri hazırlıkların bir parçası olarak değerlendiriliyor.
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ABD'den tehlikeli İran adımı! Sadece iki tane bulunan uçak yola çıktı
ABD ve İsrail, İran'a yönelik yeni saldırı hazırlığı yapıyor. ABD Hava Kuvvetleri envanterinde yalnızca iki adet bulunan stratejik casus uçaktan birinin son 24 saat içinde Orta Doğu'ya doğru yola çıktığı bildirildi.
ABD Hava Kuvvetleri envanterinde yalnızca iki adet bulunan stratejik casus uçaktan birinin son 24 saat içinde Orta Doğu'ya doğru yola çıktığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD ordusuna ait RC-135U Combat Sent tipi casus uçağın bölgeye gönderilmesi, İran'a yönelik olası askeri hazırlıkların bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Haberde, düşman sahasındaki radar ve hava savunma sistemlerinin yaydığı sinyalleri tespit edip analiz etmek amacıyla kullanılan bu özel donanımlı casus uçaklardan envanterde yalnızca iki adet bulunduğu ve bunlardan birinin son 24 saat içinde Orta Doğu'ya sevk edildiği vurgulandı.
İsrail basınında 31 Ekim'de yayımlanan haberlerde, İran'a yönelik geniş kapsamlı olası bir askeri harekata hazırlık olarak ABD ordusunun İsrail'e 10 askeri nakliye uçağı ve 80 havadan havaya yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığı aktarılmıştı.
İRAN'A YÖNELİK SALDIRI HAZIRLIĞI
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de uçuş takip verilerine ve yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduklarına dair yeni emareler bulunduğunu, Washington yönetiminin füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Teksas'tan İsrail'e ek bir Patriot bataryası sevk ettiğini iddia etmişti.
Öte yandan, ABD basınında yer alan iddialara göre Washington, bazı Körfez ülkelerini, ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından kısa süreli ancak yoğun çatışma veya saldırı ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı.
05.00 ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yaptırımları aşarak petrol taşımacılığı yapmasına yardımcı olan Hindistan merkezli denizcilik ağını yaptırım listesine ekledi.
04.26 İsrail'in "Jerusalem Post" gazetesi, son 10 günde gerçekleştirilen 4 seçimin sonuçlarının İsrail'in diplomatik konumunu zayıflattığını, ülke için hayati önemdeki ittifakları tehdit ettiğini ve siyasi geleceğine ilişkin soru işaretleri oluşturduğunu yazdı.
02.00 ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin ABD'de düzenlenen ara seçimlerde yaşadığı yenilginin İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruya cevabında, "Büyük ölçüde doğru, çünkü savaş kısa vadede benzin fiyatlarını biraz yükseltti. Ancak bunu bir daha yapmam gerekseydi tekrar yapardım. Savaşın bunu etkileyeceğini biliyordum" dedi.
00.26 İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin yenilgiye uğramasının nedenleri arasında İsrail ile ilişkileri göstermesine ilişkin, "Bunlar, en büyük dostumuz ve müttefikimizde zaten bir süredir hissedilen, konuşulan düşünceler." ifadesini kullandı.
00.00 ABD Hava Kuvvetleri envanterinde yalnızca iki adet bulunan stratejik casus uçaktan birinin son 24 saat içinde Orta Doğu'ya doğru yola çıktığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD ordusuna ait RC-135U Combat Sent tipi casus uçağın bölgeye gönderilmesi, İran'a yönelik olası askeri hazırlıkların bir parçası olarak değerlendiriliyor.
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