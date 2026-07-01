ABD'den İran'a gözdağı... ''Daha oynanacak çok oyun var''
ABD'den İran'a gözdağı... ''Daha oynanacak çok oyun var''
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın barış görüşmeleri sürerken 'görüşme yok' açıklaması yapmasını sinir bozucu bulduğunu söyledi. Vance, İsrail ile Lübnan arasında aracısız görüşmelerin başladığını vurgulayarak Washington'un İran'dan doğrulanabilir nükleer taahhütler beklediğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 01.07.2026 08:11
Haber Güncellenme Tarihi: 01.07.2026 08:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile süren müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Vance, Tahran yönetiminin barış görüşmeleri devam ederken bu görüşmeleri inkâr eden açıklamalarına sert tepki gösterdi. İsrail-Lübnan ilişkilerindeki gelişmelere de değinen Vance, bölgede yaşanan dönüşümün kalıcılığını sorguladı.
VANCE'DAN İRAN'IN İNKÂR TAKTİĞİNE SERT TEPKİ
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İranlı yetkililerin barış görüşmeleri devam ederken "bir barış görüşmesi yok" şeklinde açıklama yapmalarını, "sinir bozucu" bulduğunu söyledi.
Vance, Michael Knowles Show adlı çevrimiçi programda, İran'la müzakere süreci ve Lübnan-İsrail ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Tahran yönetiminin barış görüşmeleri sürecindeki bazı açıklamaları sorulan Vance, İranlıların, ABD ile barış için teknik görüşmeler sürerken, "Hayır, hayır, devam eden bir barış görüşmesi yok" şeklinde açıklama yapmalarını "hem etkileyici hem sinir bozucu" bulduğunu belirtti.
Vance, "Bu benim tam olarak anlayamadığım bir İran müzakere taktiği ve retorik yöntemi." dedi.
"DAHA OYNANACAK ÇOK OYUN VAR"
İran'ın "uygunsuz davranması" durumunda Washington'un hala güçlü baskı araçlarına sahip olduğunu söyleyen Vance, ABD'nin İran'dan doğrulanabilir ve kalıcı nükleer taahhütler beklediğini belirtti.
Vance, Tahran'la süren müzakerelerle ilgili, "Daha oynanacak çok oyun var. İşin iyi tarafı Amerikan halkı adına nasıl avantaj sağlanacağını sürekli düşünen bir yönetim ve Başkan tarafından temsil ediliyor olmamız." dedi.
İSRAİL VE LÜBNAN ARACISIZ MASAYA OTURDU
İsrail ile Lübnan arasında devam eden görüşmelerle ilgili soruları da yanıtlayan Vance, iki ülke arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığını ileri sürdü.
Vance, Tel Aviv ve Beyrut arasında, aracısız görüşmelerin olduğunu vurgulayarak, "Yani işler kesinlikle değişti. Bence asıl mesele, bu değişimin kalıcı olup olmayacağıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Vance, "Lübnan ve İsrail, birkaç ay öncesinde olmayan bir şekilde artık doğrudan görüşüyorlar. Her ikisi de genel hatlarıyla benzer bir çizgide buluşmuş durumda." dedi.
LÜBNAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU
ABD Başkan Yardımcısı, "Hatta şöyle bir argüman da öne sürülebilir: Lübnan-İsrail barış anlaşmasını ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmayla uyumlu hale getirdiğinizde, her iki belgenin de temel olarak söylediği şey Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterileceğidir." ifadelerini kullandı.
İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:
01.36 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İranlı yetkililerin barış görüşmeleri devam ederken "bir barış görüşmesi yok" şeklinde açıklama yapmalarını, "sinir bozucu" bulduğunu söyledi.
00.13 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin son durumunu ele aldı.
23.13 İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'ın petrol satışına yönelik uyguladığı yaptırımları askıya almasına ilişkin, "Petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü yüzde 20 daha pahalı satıyoruz." dedi.
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ABD'den İran'a gözdağı... ''Daha oynanacak çok oyun var''
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın barış görüşmeleri sürerken 'görüşme yok' açıklaması yapmasını sinir bozucu bulduğunu söyledi. Vance, İsrail ile Lübnan arasında aracısız görüşmelerin başladığını vurgulayarak Washington'un İran'dan doğrulanabilir nükleer taahhütler beklediğini açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile süren müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Vance, Tahran yönetiminin barış görüşmeleri devam ederken bu görüşmeleri inkâr eden açıklamalarına sert tepki gösterdi. İsrail-Lübnan ilişkilerindeki gelişmelere de değinen Vance, bölgede yaşanan dönüşümün kalıcılığını sorguladı.
VANCE'DAN İRAN'IN İNKÂR TAKTİĞİNE SERT TEPKİ
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İranlı yetkililerin barış görüşmeleri devam ederken "bir barış görüşmesi yok" şeklinde açıklama yapmalarını, "sinir bozucu" bulduğunu söyledi.
Vance, Michael Knowles Show adlı çevrimiçi programda, İran'la müzakere süreci ve Lübnan-İsrail ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Tahran yönetiminin barış görüşmeleri sürecindeki bazı açıklamaları sorulan Vance, İranlıların, ABD ile barış için teknik görüşmeler sürerken, "Hayır, hayır, devam eden bir barış görüşmesi yok" şeklinde açıklama yapmalarını "hem etkileyici hem sinir bozucu" bulduğunu belirtti.
Vance, "Bu benim tam olarak anlayamadığım bir İran müzakere taktiği ve retorik yöntemi." dedi.
"DAHA OYNANACAK ÇOK OYUN VAR"
İran'ın "uygunsuz davranması" durumunda Washington'un hala güçlü baskı araçlarına sahip olduğunu söyleyen Vance, ABD'nin İran'dan doğrulanabilir ve kalıcı nükleer taahhütler beklediğini belirtti.
Vance, Tahran'la süren müzakerelerle ilgili, "Daha oynanacak çok oyun var. İşin iyi tarafı Amerikan halkı adına nasıl avantaj sağlanacağını sürekli düşünen bir yönetim ve Başkan tarafından temsil ediliyor olmamız." dedi.
İSRAİL VE LÜBNAN ARACISIZ MASAYA OTURDU
İsrail ile Lübnan arasında devam eden görüşmelerle ilgili soruları da yanıtlayan Vance, iki ülke arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığını ileri sürdü.
Vance, Tel Aviv ve Beyrut arasında, aracısız görüşmelerin olduğunu vurgulayarak, "Yani işler kesinlikle değişti. Bence asıl mesele, bu değişimin kalıcı olup olmayacağıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Vance, "Lübnan ve İsrail, birkaç ay öncesinde olmayan bir şekilde artık doğrudan görüşüyorlar. Her ikisi de genel hatlarıyla benzer bir çizgide buluşmuş durumda." dedi.
LÜBNAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU
ABD Başkan Yardımcısı, "Hatta şöyle bir argüman da öne sürülebilir: Lübnan-İsrail barış anlaşmasını ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmayla uyumlu hale getirdiğinizde, her iki belgenin de temel olarak söylediği şey Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterileceğidir." ifadelerini kullandı.
01.36 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İranlı yetkililerin barış görüşmeleri devam ederken "bir barış görüşmesi yok" şeklinde açıklama yapmalarını, "sinir bozucu" bulduğunu söyledi.
00.13 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin son durumunu ele aldı.
23.13 İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'ın petrol satışına yönelik uyguladığı yaptırımları askıya almasına ilişkin, "Petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü yüzde 20 daha pahalı satıyoruz." dedi.
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