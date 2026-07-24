ABD'den İran'a bir saldırı dalgası daha! Tahran'dan aracıyla gelen teklife ret
ABD'den İran'a bir saldırı dalgası daha! Tahran'dan aracıyla gelen teklife ret
ABD ordusu, İran'a yönelik saldırıların 13. gecesinde devam ettiğini duyurarak, 'Bu kapsamda, İran'daki askeri hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldı' açıklamasında bulundu. İran basını ise Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdi. Öte yandan İran'ın, ABD'nin Irak Başbakanı Ali Zeydi aracılığıyla ilettiği ateşkes teklifini reddettiği öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 07:46
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 07:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların 13. gecesinde devam ettiğini duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, İran'daki askeri hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldı" ifadelerine yer verildi. Devam eden ABD saldırılarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) ticari deniz trafiğine yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini zayıflatma ve İran'dan hesap sorma amacı taşıdığı vurgulandı.
İRAN BASINI: AHVAZ'DA ÇOK SAYIDA PATLAMA MEYDANA GELDİ
İran merkezli Fars Haber Ajansı ise Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde farklı bölgelerden alev ve dumanların yükseldiği görüldü.
TRUMP, DAHA YOĞUN SALDIRI SİNYALİ VERMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Axios haber sitesine yaptığı açıklamada İran'a yönelik kapsamlı askeri operasyonları yeniden başlatmayı değerlendirdiğini belirterek, "Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım" ifadelerini kullanmıştı. ABD'nin son saldırılarının Trump'ın açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.
NYT: İRAN, ABD'NİN IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ ARACILIĞIYLA İLETTİĞİ ATEŞKES TEKLİFİNİ REDDETTİ
ABD ve İran arasındaki askeri gerilim devam ederken, ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.
NYT'nin İranlı ve Iraklı yetkililere dayandırdığı habere göre, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ABD tarafından hazırlanan bir ateşkes teklifini İran'a gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında Tahran yönetimine sunduğu bildirildi.
İranlı yetkililerin, Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne çözüm getirmeyen "geçici bir anlaşma" ile ilgilenmediklerini vurgulayarak teklifi reddettiği aktarıldı. Teklifin detaylarının henüz bilinmediği ifade edildi.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07.39 Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmaları ve en yakın güvenli alana gitmeleri istendi.
04.21 İran'ın, ABD'nin Irak Başbakanı Ali Zeydi aracılığıyla ilettiği ateşkes teklifini reddettiği öne sürüldü.
03.09 İran basını, ABD'nin Irak sınırına yakın Ahvaz kentini füzelerle hedef aldığını ve Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
02.47 ABD ordusu, İran'a yönelik saldırıların 13. gecesinde devam ettiğini duyurarak, "Bu kapsamda, İran'daki askeri hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldı" açıklamasında bulundu. İran basını ise Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdi.
02.43 ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan gemilerin, bunların taşıdığı yüklerin veya ilgili diğer tüm unsurların göreceği zararın, ABD'nin elinde bulunan dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağını açıkladı.
02.32 İran basını, ABD'nin Irak sınırı yakındaki Ahvaz bölgesini füzelerle hedef aldığını ve Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi
00.16 İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın Mesen köyü yakınına 2 ABD füzesinin isabet ettiğini bildirdi.
00.15 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD yönetimindeki etki altına girmiş bazı kişiler başlarını kuma gömmüş durumda. Savundukları akıl dışı saldırganlık, ABD Başkanı'nın varmaya çalıştığı anlaşma uğruna çok daha ağır bir bedel ödemesini sağlayacaktır" dedi.
İRAN SAĞLIK BAKANLIĞI: ABD'NİN 27 HAZİRAN'DAN BU YANA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 55 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini, 629 kişinin yaralandığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı.
Kirmanpur, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 kişinin yaşamını yitirdiğini, 629 kişinin yaralandığını belirtti.
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ABD'den İran'a bir saldırı dalgası daha! Tahran'dan aracıyla gelen teklife ret
ABD ordusu, İran'a yönelik saldırıların 13. gecesinde devam ettiğini duyurarak, 'Bu kapsamda, İran'daki askeri hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldı' açıklamasında bulundu. İran basını ise Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdi. Öte yandan İran'ın, ABD'nin Irak Başbakanı Ali Zeydi aracılığıyla ilettiği ateşkes teklifini reddettiği öne sürüldü.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların 13. gecesinde devam ettiğini duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, İran'daki askeri hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldı" ifadelerine yer verildi. Devam eden ABD saldırılarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) ticari deniz trafiğine yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini zayıflatma ve İran'dan hesap sorma amacı taşıdığı vurgulandı.
İRAN BASINI: AHVAZ'DA ÇOK SAYIDA PATLAMA MEYDANA GELDİ
İran merkezli Fars Haber Ajansı ise Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde farklı bölgelerden alev ve dumanların yükseldiği görüldü.
TRUMP, DAHA YOĞUN SALDIRI SİNYALİ VERMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Axios haber sitesine yaptığı açıklamada İran'a yönelik kapsamlı askeri operasyonları yeniden başlatmayı değerlendirdiğini belirterek, "Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım" ifadelerini kullanmıştı. ABD'nin son saldırılarının Trump'ın açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.
NYT: İRAN, ABD'NİN IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ ARACILIĞIYLA İLETTİĞİ ATEŞKES TEKLİFİNİ REDDETTİ
ABD ve İran arasındaki askeri gerilim devam ederken, ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.
NYT'nin İranlı ve Iraklı yetkililere dayandırdığı habere göre, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ABD tarafından hazırlanan bir ateşkes teklifini İran'a gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında Tahran yönetimine sunduğu bildirildi.
İranlı yetkililerin, Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne çözüm getirmeyen "geçici bir anlaşma" ile ilgilenmediklerini vurgulayarak teklifi reddettiği aktarıldı. Teklifin detaylarının henüz bilinmediği ifade edildi.
07.39 Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmaları ve en yakın güvenli alana gitmeleri istendi.
04.21 İran'ın, ABD'nin Irak Başbakanı Ali Zeydi aracılığıyla ilettiği ateşkes teklifini reddettiği öne sürüldü.
03.09 İran basını, ABD'nin Irak sınırına yakın Ahvaz kentini füzelerle hedef aldığını ve Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
02.47 ABD ordusu, İran'a yönelik saldırıların 13. gecesinde devam ettiğini duyurarak, "Bu kapsamda, İran'daki askeri hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldı" açıklamasında bulundu. İran basını ise Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdi.
02.43 ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan gemilerin, bunların taşıdığı yüklerin veya ilgili diğer tüm unsurların göreceği zararın, ABD'nin elinde bulunan dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağını açıkladı.
02.32 İran basını, ABD'nin Irak sınırı yakındaki Ahvaz bölgesini füzelerle hedef aldığını ve Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi
00.16 İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın Mesen köyü yakınına 2 ABD füzesinin isabet ettiğini bildirdi.
00.15 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD yönetimindeki etki altına girmiş bazı kişiler başlarını kuma gömmüş durumda. Savundukları akıl dışı saldırganlık, ABD Başkanı'nın varmaya çalıştığı anlaşma uğruna çok daha ağır bir bedel ödemesini sağlayacaktır" dedi.
İRAN SAĞLIK BAKANLIĞI: ABD'NİN 27 HAZİRAN'DAN BU YANA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 55 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini, 629 kişinin yaralandığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı.
Kirmanpur, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 kişinin yaşamını yitirdiğini, 629 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralılardan 36'sının hastanelerde tedavisinin sürdüğünü aktaran Kirmanpur, diğerlerinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.
Kirmanpur, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 53 kişinin yaşamını yitirdiğini, 592 kişinin yaralandığını belirtmişti.
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