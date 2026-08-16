ABD’nin Indiana eyaletinde hafta boyunca etkili olan şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtına, yerleşim bölgelerinde sel baskınlarına yol açtı. Yetkililer, seller nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Indianapolis’te yükselen sulardan etkilenen 90’dan fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 16.08.2026 11:45
Haber Güncellenme Tarihi: 16.08.2026 11:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şiddetli yağışın ardından Indianapolis’in çeşitli noktalarında su seviyeleri yükseldi. Çok sayıda yerleşim yeri ve araç sular altında kalırken, selin yol açtığı hasarın özellikle nehir çevresinde yoğunlaştığı bildirildi.
Yetkililerin açıklamasına göre yükselen sel sularından etkilenen 90’dan fazla kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Indiana genelinde seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 6 olarak açıklandı.
Bölgede yağışların devam etmesi bekleniyor
Sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınanın bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, bölge sakinlerinden sel sularından uzak durmalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.
ABD’nin iç kesimlerinde hafta başından itibaren şiddetli yağış, hortum, fırtına ve seller etkili oldu. Olumsuz hava koşullarının yol açtığı hasarın Chicago çevresinden Pennsylvania’nın batısına kadar geniş bir alanda görüldüğü bildirilmişti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD’de sağanak sonrası sel 6 can aldı
ABD’nin Indiana eyaletinde hafta boyunca etkili olan şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtına, yerleşim bölgelerinde sel baskınlarına yol açtı. Yetkililer, seller nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Indianapolis’te yükselen sulardan etkilenen 90’dan fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Şiddetli yağışın ardından Indianapolis’in çeşitli noktalarında su seviyeleri yükseldi. Çok sayıda yerleşim yeri ve araç sular altında kalırken, selin yol açtığı hasarın özellikle nehir çevresinde yoğunlaştığı bildirildi.
Yetkililerin açıklamasına göre yükselen sel sularından etkilenen 90’dan fazla kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Indiana genelinde seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 6 olarak açıklandı.
Bölgede yağışların devam etmesi bekleniyor
Sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınanın bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, bölge sakinlerinden sel sularından uzak durmalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.
ABD’nin iç kesimlerinde hafta başından itibaren şiddetli yağış, hortum, fırtına ve seller etkili oldu. Olumsuz hava koşullarının yol açtığı hasarın Chicago çevresinden Pennsylvania’nın batısına kadar geniş bir alanda görüldüğü bildirilmişti.
Çok Okunanlar