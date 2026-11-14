ABD'de Mississippi Nehri'nde tanker yolcu gemisine çarptı
ABD'de Mississippi Nehri'nde tanker yolcu gemisine çarptı
ABD'nin Louisiana eyaletinde Mississippi Nehri'nde tanker, 129 kişinin bulunduğu ve kıyıda bekleyen büyük yolcu gemisine çarptı.
Haber Giriş Tarihi: 14.11.2026 09:41
Haber Güncellenme Tarihi: 14.11.2026 09:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Atlantic Asphalt isimli tanker, öğleden sonra yolcularını indirmek üzere Mississippi Nehri kıyısında demirleyen American Cruise Lines şirketine ait American Heritage adlı yolcu gemisine çarptı.
Mürettebatla birlikte 129 kişinin bulunduğu yolcu gemisi, tankerin çarpmasının ardından hızla su almaya başladı.
Kazanın ardından yolcu gemisinin içinde mahsur kalan ve nehre düşenlerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çarpışmanın ardından yolcu gemisinin hızla yan yattığı, gemideki bazı yolcuların suyun üzerindeki duba ve benzeri parçalara tutunmaya çalıştığı görüldü.
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ABD'de Mississippi Nehri'nde tanker yolcu gemisine çarptı
ABD'nin Louisiana eyaletinde Mississippi Nehri'nde tanker, 129 kişinin bulunduğu ve kıyıda bekleyen büyük yolcu gemisine çarptı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Atlantic Asphalt isimli tanker, öğleden sonra yolcularını indirmek üzere Mississippi Nehri kıyısında demirleyen American Cruise Lines şirketine ait American Heritage adlı yolcu gemisine çarptı.
Mürettebatla birlikte 129 kişinin bulunduğu yolcu gemisi, tankerin çarpmasının ardından hızla su almaya başladı.
Kazanın ardından yolcu gemisinin içinde mahsur kalan ve nehre düşenlerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çarpışmanın ardından yolcu gemisinin hızla yan yattığı, gemideki bazı yolcuların suyun üzerindeki duba ve benzeri parçalara tutunmaya çalıştığı görüldü.
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