ABD Bağdat Büyükelçiliğinden vatandaşlara acil tahliye çağrısı
ABD Bağdat Büyükelçiliği, İran’a yönelik saldırılar ve artan güvenlik riskleri nedeniyle Irak’taki ABD vatandaşlarına acil tahliye çağrısı yaptı. Konsolosluk hizmetleri askıya alındı.
Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 23:14
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 23:17
ABD Bağdat Büyükelçiliği, İran’a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin misilleme hamleleri sonrası Irak’ta artan güvenlik riskleri nedeniyle ülkede bulunan ABD vatandaşlarına acil tahliye çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, kritik görevde bulunmayan hükümet personeline Irak’tan ayrılma talimatı verdiğini açıkladı. Bölgedeki güvenlik gelişmeleri, Irak’taki diplomatik faaliyetlerin kapsamını ve güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı.
ABD Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik duyurusunda, Irak’ta bulunan ABD vatandaşlarının mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri istendi. Açıklamada, ayrılana kadar vatandaşların konakladıkları yerlerde kalmaları ve güvenlik risklerine karşı dikkatli olmaları tavsiye edildi.
Konsolosluk hizmetleri askıya alındı
Gelişmeler doğrultusunda ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği ile ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda yürütülen tüm rutin konsolosluk hizmetlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi. Diplomatik temsilciliklerin yalnızca sınırlı ve acil durum odaklı faaliyetleri sürdüreceği ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca kritik görevde bulunmayan hükümet personeline Irak’tan ayrılma talimatı verildiğini açıkladı. Güvenlik değerlendirmelerinin devam ettiği ve yeni duyuruların yapılabileceği belirtildi.
Protestolar ve güvenlik önlemleri
Büyükelçilik açıklamasında Bağdat’ta bazı bölgelerde ABD karşıtı protestoların sürdüğü ve yeni gösteri çağrılarının yapıldığı bilgisine yer verildi. Özellikle Tahrir Meydanı ve 14 Temmuz Köprüsü çevresinde protesto hareketliliğinin devam ettiği aktarıldı.
Bağdat’taki Yeşil Bölge’de güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve bölgenin büyük ölçüde giriş ve çıkışlara kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında kişilerin pencerelerden uzak durmaları gerektiği uyarısı da yinelendi.
Bölgesel gerilim Irak’a yansıyor
İran’a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin misilleme adımları sonrası Orta Doğu’da artan gerilim Irak’taki güvenlik ortamını da etkiliyor. Diplomatik temsilcilikler ve yabancı vatandaşlara yönelik güvenlik uyarıları bölgedeki gelişmeler doğrultusunda sıklaşırken, Irak’ta protestolar ve güvenlik önlemleri yakından izleniyor.
