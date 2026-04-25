40 gün sonra bir ilk! İran dünyayla bağını İstanbul üzerinden yeniden kurdu
28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırıları nedeniyle dış dünyaya kapılarını kapatan İran, 40 gün süren savaşın ardından dış hat uçuşlarını yeniden başlattı. Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ilk sivil uçağın rotası İstanbul olurken; uçuş programının Sivil Havacılık Örgütü'nün izinleriyle kademeli olarak genişletileceği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.04.2026 11:08
Haber Güncellenme Tarihi: 25.04.2026 11:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı dış hat uçuşlarına yeniden açıldı.
İlk uçuş Meraj Hava Yolları ile İstanbul'a gerçekleştirilirken Medine ve Maskat'a da uçuşlar yapıldı.
İlerleyen günlerdeki uçuş programının İran Sivil Havacılık Örgütü'nden gerekli izinlerin alınmasıyla güncelleneceği belirtildi.
İran'daki havalimanları, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası başlayan savaş nedeniyle kapatılmıştı. ABD-İsrail, 40 gün devam eden savaş sırasında İran'daki havalimanlarını da hedef almıştı.
