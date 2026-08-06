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270 milyon dolarlık M795 onayı! Resmen yola çıktı
ABD, Norveç'e maliyeti 270 milyon dolar olan M795 mermileri ve ilgili ekipmanların muhtemel satışını onayladı. Mermileri American Ordnance ve General Dynamics üretecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Norveç'e "155 mm Yüksek Patlayıcı (HE) M795 mermileri" ile ilgili askeri ekipmanların olası satışını onayladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Norveç'e, tahmini toplam maliyeti 270 milyon dolar olan 155 mm Yüksek Patlayıcı (HE) M795 mermileri ve ilgili ekipmanların olası satışının onaylandığı belirtildi.
Satışın, Norveç'in mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitelerini geliştireceği ve ABD dahil müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliğini artıracağına dikkat çekildi.
ABD'den Norveç'e yapılacak söz konusu satışa yönelik başlıca yüklenicilerin American Ordnance ve General Dynamics olduğu ifade edildi.
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