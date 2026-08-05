12 Ağustos'ta yerçekimi 7 saniyelik kaybolacak mı? NASA yanıtladı
12 Ağustos'ta yerçekimi 7 saniyelik kaybolacak mı? NASA yanıtladı
Sosyal medyada aylardır dolaşan, 12 Ağustos 2026'da Dünya'nın yerçekiminin yaklaşık 7 saniyeliğine ortadan kalkacağı yönündeki iddia, tarihin yaklaşmasıyla yeniden gündeme geldi. TikTok, Instagram ve diğer platformlarda paylaşılan içeriklerde insanların metrelerce havaya fırlayacağı öne sürülürken, NASA söz konusu iddianın bilimsel dayanağı bulunmadığını daha önce açıkladı. İddiaların yeniden yayılmasıyla birlikte konuya ilişkin resmi açıklamalar yeniden merak edilmeye başlandı.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 22:42
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 22:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Paylaşımlarda, 12 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.33 UTC'de, Türkiye saatiyle yaklaşık 17.33'te Dünya'nın yerçekiminin 7 saniyeliğine ortadan kalkacağı iddia ediliyor.
Bazı içeriklerde bu süre boyunca insanların ve nesnelerin havaya yükseleceği, yerçekiminin yeniden etkisini göstermesiyle büyük can kayıpları yaşanacağı öne sürülüyor. Ayrıca NASA'nın bu olayı önceden bildiği ve kamuoyundan gizlediği, "Project Anchor" isimli gizli bir operasyon yürüttüğü iddiaları da paylaşımlarda yer alıyor.
NASA iddiaları ne zaman yanıtladı?
NASA, söz konusu iddialara ilişkin açıklamasını Ocak 2026'da doğrulama platformu Snopes aracılığıyla yaptı. Kurum sözcüsü, Dünya'nın 12 Ağustos 2026 tarihinde yerçekimini kaybedeceğine ilişkin herhangi bir bilimsel veri bulunmadığını belirtti.
Açıklamada, Dünya'nın yerçekiminin gezegenin toplam kütlesinden kaynaklandığı vurgulandı. NASA'ya göre yerçekiminin tamamen ortadan kalkabilmesi için Dünya'nın çekirdeği, atmosferi ve okyanusları dahil tüm kütlesinin yok olması gerekir. Böyle bir senaryonun mevcut fizik kuralları çerçevesinde mümkün olmadığı ifade edildi.
Project Anchor iddiası doğrulandı mı?
Sosyal medyada sıkça paylaşılan "Project Anchor" isimli gizli operasyon iddiasına ilişkin güvenilir bilimsel kaynaklarda doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.
NASA'nın açıklamalarında da bu isimde bir proje veya hazırlığa ilişkin herhangi bir doğrulama yer almıyor. Uzmanlar, sosyal medyada hızla yayılan iddiaların güvenilir resmi kaynaklar ve bilimsel verilerle doğrulanmadan doğru kabul edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.
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12 Ağustos'ta yerçekimi 7 saniyelik kaybolacak mı? NASA yanıtladı
Sosyal medyada aylardır dolaşan, 12 Ağustos 2026'da Dünya'nın yerçekiminin yaklaşık 7 saniyeliğine ortadan kalkacağı yönündeki iddia, tarihin yaklaşmasıyla yeniden gündeme geldi. TikTok, Instagram ve diğer platformlarda paylaşılan içeriklerde insanların metrelerce havaya fırlayacağı öne sürülürken, NASA söz konusu iddianın bilimsel dayanağı bulunmadığını daha önce açıkladı. İddiaların yeniden yayılmasıyla birlikte konuya ilişkin resmi açıklamalar yeniden merak edilmeye başlandı.
Paylaşımlarda, 12 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.33 UTC'de, Türkiye saatiyle yaklaşık 17.33'te Dünya'nın yerçekiminin 7 saniyeliğine ortadan kalkacağı iddia ediliyor.
Bazı içeriklerde bu süre boyunca insanların ve nesnelerin havaya yükseleceği, yerçekiminin yeniden etkisini göstermesiyle büyük can kayıpları yaşanacağı öne sürülüyor. Ayrıca NASA'nın bu olayı önceden bildiği ve kamuoyundan gizlediği, "Project Anchor" isimli gizli bir operasyon yürüttüğü iddiaları da paylaşımlarda yer alıyor.
NASA iddiaları ne zaman yanıtladı?
NASA, söz konusu iddialara ilişkin açıklamasını Ocak 2026'da doğrulama platformu Snopes aracılığıyla yaptı. Kurum sözcüsü, Dünya'nın 12 Ağustos 2026 tarihinde yerçekimini kaybedeceğine ilişkin herhangi bir bilimsel veri bulunmadığını belirtti.
Açıklamada, Dünya'nın yerçekiminin gezegenin toplam kütlesinden kaynaklandığı vurgulandı. NASA'ya göre yerçekiminin tamamen ortadan kalkabilmesi için Dünya'nın çekirdeği, atmosferi ve okyanusları dahil tüm kütlesinin yok olması gerekir. Böyle bir senaryonun mevcut fizik kuralları çerçevesinde mümkün olmadığı ifade edildi.
Project Anchor iddiası doğrulandı mı?
Sosyal medyada sıkça paylaşılan "Project Anchor" isimli gizli operasyon iddiasına ilişkin güvenilir bilimsel kaynaklarda doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.
NASA'nın açıklamalarında da bu isimde bir proje veya hazırlığa ilişkin herhangi bir doğrulama yer almıyor. Uzmanlar, sosyal medyada hızla yayılan iddiaların güvenilir resmi kaynaklar ve bilimsel verilerle doğrulanmadan doğru kabul edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.
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