Türk savunma sanayii NATO Zirvesi'nde vitrine çıkacak
Türk savunma sanayii NATO Zirvesi'nde vitrine çıkacak
Savunma Sanayii Başkanlığı, NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 dolayısıyla stratejik bir etkinliğe imza atacak.
Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 16:09
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 15:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerinde üst düzey katılımlı bir resepsiyon gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin savunma sanayi kabiliyetlerinin, uluslararası işbirliklerinin ve müttefiklik ruhunun öne çıkarılacağı programa geniş çaplı katılım sağlanacak.
Resepsiyona, NATO ve müttefik ülkelerin askeri ve sivil üst düzey yetkilileri ile uluslararası savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri iştirak edecek.
Türk savunma sanayi ürünlerinin katılımcılar için sergileneceği etkinlikte, havacılık platformları da gökyüzünde yerini alacak.
Program kapsamında milli hava platformları gösteri uçuşları yapacak.
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Türk savunma sanayii NATO Zirvesi'nde vitrine çıkacak
Savunma Sanayii Başkanlığı, NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 dolayısıyla stratejik bir etkinliğe imza atacak.
NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerinde üst düzey katılımlı bir resepsiyon gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin savunma sanayi kabiliyetlerinin, uluslararası işbirliklerinin ve müttefiklik ruhunun öne çıkarılacağı programa geniş çaplı katılım sağlanacak.
Resepsiyona, NATO ve müttefik ülkelerin askeri ve sivil üst düzey yetkilileri ile uluslararası savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri iştirak edecek.
Türk savunma sanayi ürünlerinin katılımcılar için sergileneceği etkinlikte, havacılık platformları da gökyüzünde yerini alacak.
Program kapsamında milli hava platformları gösteri uçuşları yapacak.
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