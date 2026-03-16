T-38M uçaklarının Çanakkale selamı GÖKTÜRK-1'in objektifinde
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 adet T-38M uçağının Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinden yaptığı saygı geçişi, GÖKTÜRK-1 yer gözlem uydusu tarafından kayıt altına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 16:06
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 16:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerinin eğitim ve uzay kabiliyetlerinin, Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde icra edilen anlamlı bir görevde bir araya geldiği belirtildi.
İzmir Çiğli’de konuşlu 121'inci Jet Eğitim Filo Komutanlığı envanterindeki 4 adet T-38M uçağı, icra ettikleri eğitim uçuşu rotasında Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinden geçiş yaparak selamlamada bulundu.
Açıklamada, "Hava gücümüzün bu saygı geçişi, Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personeli tarafından titizlikle planlanan çekim işlemiyle Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu GÖKTÜRK-1 tarafından kayıt altına alındı." denildi.
Öte yandan, Bakanlığın söz konusu etkinliğe ilişkin paylaşımında, "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber." dizelerine de yer verildi.
