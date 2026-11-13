Microsoft'ta küresel kesinti! Sunucular devre dışı kaldı
Microsoft'ta küresel kesinti! Sunucular devre dışı kaldı
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Açıklamada, artan yükün trafik artışından kaynaklanmadığı, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının kalan altyapı üzerindeki yükü artırdığının tespit edildiği ve söz konusu sunucuların güvenli şekilde yeniden hizmete alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 09:41
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 09:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, TSİ 20.30 itibarıyla Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri kaydedildi.
Microsoft'tan yapılan açıklamada, birden fazla bölgede altyapının belirli bir bölümündeki yükün arttığının tespit edildiği, bu durumun bağlantı hatalarına yol açmış olabileceği belirtildi.
Etkileri azaltmak için tüm olası yolların değerlendirildiği aktarılan açıklamada, tüm dağıtım işlemlerinin durdurulduğu, etkilenen altyapıdan gelen ek trafiğin başka noktalara yönlendirildiği ve etkilenen sunucuların yeniden hizmete alınması amacıyla yeniden başlatıldığı ifade edildi.
Sunucuların otomatik sağlık kontrollerinden geçememesine ve devre dışı kalmasına yol açan sorunu gidermek amacıyla bir yapılandırma değişikliğinin test edildiği vurgulanan açıklamada, eş zamanlı olarak etkilenen tüm sunucuların yeniden başlatılması sürecinin başlatıldığı ve sunucuların yeniden hizmete alınırken durumlarının takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, alternatif bir hizmet sağlık kontrolü yönteminin doğrulandığı, bu yöntemin etkilenen sunucuların bir bölümünün yeniden hizmete alınmasını sağladığı ve söz konusu değişikliğin daha geniş kapsamda uygulanmaya başlandığı kaydedildi.
12 SAATTEN FAZLA ZAMAN GEÇMESİNE RAĞMEN SORUN SÜRÜYOR
Öte yandan, sorunun ortaya çıkmasının üzerinden 12 saatten fazla zaman geçmesine rağmen erişim sorunu hala devam ediyor.
Microsoft'tan yapılan son açıklamada, hizmetlerin iyileştirilmesi ve kesintiyi gidermek amacıyla yapılan değişikliklerin "beklendiği gibi sonuç vermediği" belirtildi.
Asya ülkeleri başta olmak üzere 74 ülkede yaşanan sorun, günlük hayatta da aksamalara yol açtı.
MİCROSOFT İLE ÇALIŞAN DİĞER PLATFORMLAR DA ETKİLENDİ
Yaşanan erişim sorunu, Microsoft'un kendi platformlarının yanı sıra Microsoft ile entegre olan diğer büyük platformları da etkiledi.
Yapay zeka devi OpenAI, yaşanan aksaklık nedeniyle bazı araçlarının çalışmadığını açıkladı.
Anthropic de Microsoft 365 sistemi ile bağlantılı özelliklerinde sorun yaşandığını bildirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Microsoft'ta küresel kesinti! Sunucular devre dışı kaldı
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Açıklamada, artan yükün trafik artışından kaynaklanmadığı, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının kalan altyapı üzerindeki yükü artırdığının tespit edildiği ve söz konusu sunucuların güvenli şekilde yeniden hizmete alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, TSİ 20.30 itibarıyla Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri kaydedildi.
Microsoft'tan yapılan açıklamada, birden fazla bölgede altyapının belirli bir bölümündeki yükün arttığının tespit edildiği, bu durumun bağlantı hatalarına yol açmış olabileceği belirtildi.
Etkileri azaltmak için tüm olası yolların değerlendirildiği aktarılan açıklamada, tüm dağıtım işlemlerinin durdurulduğu, etkilenen altyapıdan gelen ek trafiğin başka noktalara yönlendirildiği ve etkilenen sunucuların yeniden hizmete alınması amacıyla yeniden başlatıldığı ifade edildi.
Sunucuların otomatik sağlık kontrollerinden geçememesine ve devre dışı kalmasına yol açan sorunu gidermek amacıyla bir yapılandırma değişikliğinin test edildiği vurgulanan açıklamada, eş zamanlı olarak etkilenen tüm sunucuların yeniden başlatılması sürecinin başlatıldığı ve sunucuların yeniden hizmete alınırken durumlarının takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, alternatif bir hizmet sağlık kontrolü yönteminin doğrulandığı, bu yöntemin etkilenen sunucuların bir bölümünün yeniden hizmete alınmasını sağladığı ve söz konusu değişikliğin daha geniş kapsamda uygulanmaya başlandığı kaydedildi.
12 SAATTEN FAZLA ZAMAN GEÇMESİNE RAĞMEN SORUN SÜRÜYOR
Öte yandan, sorunun ortaya çıkmasının üzerinden 12 saatten fazla zaman geçmesine rağmen erişim sorunu hala devam ediyor.
Microsoft'tan yapılan son açıklamada, hizmetlerin iyileştirilmesi ve kesintiyi gidermek amacıyla yapılan değişikliklerin "beklendiği gibi sonuç vermediği" belirtildi.
Asya ülkeleri başta olmak üzere 74 ülkede yaşanan sorun, günlük hayatta da aksamalara yol açtı.
MİCROSOFT İLE ÇALIŞAN DİĞER PLATFORMLAR DA ETKİLENDİ
Yaşanan erişim sorunu, Microsoft'un kendi platformlarının yanı sıra Microsoft ile entegre olan diğer büyük platformları da etkiledi.
Yapay zeka devi OpenAI, yaşanan aksaklık nedeniyle bazı araçlarının çalışmadığını açıkladı.
Anthropic de Microsoft 365 sistemi ile bağlantılı özelliklerinde sorun yaşandığını bildirdi.
Çok Okunanlar