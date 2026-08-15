KAAN, KIZILELMA, AKINCI... Türkiye savunmada 100 milyar dolar eşiğini aştı
KAAN, KIZILELMA, AKINCI... Türkiye savunmada 100 milyar dolar eşiğini aştı
Türkiye, savunma sanayiinde son 25 yılda gerçekleştirdiği atılımla tarihi bir başarıya imza attı. KAAN, KIZILELMA, AKINCI, HÜRJET ve TCG ANADOLU gibi yerli ve milli projelerle dikkat çeken sektörün toplam proje hacmi 100 milyar doların üzerine çıktı. İhracatta rekor seviyelere ulaşan Türkiye, artan yerlilik oranı, milyarlarca dolarlık AR-GE yatırımları ve binlerce firmadan oluşan güçlü ekosistemiyle küresel savunma ligindeki konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor.
Haber Giriş Tarihi: 15.08.2026 10:10
Haber Güncellenme Tarihi: 15.08.2026 10:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin savunma sanayii, son 25 yılda büyük bir dönüşüm yaşayarak dünyanın dikkatle takip ettiği sektörlerden biri haline geldi. 2002 yılında 56 firma ve 62 projeyle faaliyet gösteren sektör, bugün 4 bin 500'ü aşkın firma ve bin 400'den fazla projeden oluşan dev bir ekosisteme dönüştü.
TÜRKİYE EKONOMİK VE TEKNOLOJİK GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; yaklaşık 5,5 milyar dolar seviyesindeki proje hacmi 100 milyar doların üzerine çıkarken, savunma ve havacılık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doların üzerine yükseldi. Bu yılın ocak-temmuz döneminde 5,79 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat 11,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Sektördeki yıllık AR-GE harcamaları 49 milyon dolardan 3,5 milyar dolara yükselirken, yerlilik oranı da yüzde 20'den yüzde 80'in üzerine çıktı. Savunma sanayiinde doğrudan istihdam edilen kişi sayısı ise 100 bini aşarak sektörün ekonomik ve teknolojik gücünü ortaya koydu.
TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞTI
İHA'lar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümünün dünyada en fazla ses getiren alanlarından biri oldu. Bayraktar TB2 ve AKINCI ile elde edilen başarı, KIZILELMA ile insansız muharip jet teknolojisine taşındı. KAAN ve HÜRJET ise Türkiye'nin insanlı askeri uçak geliştirme kabiliyetini ileri seviyeye çıkardı. GÖKBEY ile de özgün helikopter tasarımında önemli bir eşik aşıldı.
DENİZ VE HAVA GÜCÜNÜ AYNI PLATFORMDA BULUŞTURAN KONSEPT
Denizlerde MİLGEM ile başlayan milli savaş gemisi üretimi, TF-2000 ve MİLDEN projeleriyle yeni bir aşamaya taşınıyor. TCG ANADOLU ve TB3 birlikteliği ise deniz ve hava gücünü aynı platformda buluşturan yeni bir konsept ortaya koyuyor.
ÇELİK KUBBE OYUNU DEĞİŞTİRİCİ GÜÇ OLDU
HİSAR ve SİPER ile katmanlı hava savunma kapasitesini güçlendiren Türkiye, ÇELİK KUBBE ile radar, sensör, elektronik harp ve hava savunma sistemlerini ortak ağda buluşturan bütünleşik bir mimari kuruyor.
SOM, ATMACA ve TAYFUN gibi milli mühimmatlar da uzun menzilli hassas vuruş kapasitesini artırıyor. Türk savunma ürünleri bugün 185 ülkeye ihraç edilirken yaklaşık 230 farklı ürün tipi dünya genelinde kullanılıyor. Türkiye, kritik teknolojilerde bağımsızlığını artırarak küresel savunma pazarındaki ağırlığını büyütmeyi hedefliyor.
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KAAN, KIZILELMA, AKINCI... Türkiye savunmada 100 milyar dolar eşiğini aştı
Türkiye, savunma sanayiinde son 25 yılda gerçekleştirdiği atılımla tarihi bir başarıya imza attı. KAAN, KIZILELMA, AKINCI, HÜRJET ve TCG ANADOLU gibi yerli ve milli projelerle dikkat çeken sektörün toplam proje hacmi 100 milyar doların üzerine çıktı. İhracatta rekor seviyelere ulaşan Türkiye, artan yerlilik oranı, milyarlarca dolarlık AR-GE yatırımları ve binlerce firmadan oluşan güçlü ekosistemiyle küresel savunma ligindeki konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor.
Türkiye'nin savunma sanayii, son 25 yılda büyük bir dönüşüm yaşayarak dünyanın dikkatle takip ettiği sektörlerden biri haline geldi. 2002 yılında 56 firma ve 62 projeyle faaliyet gösteren sektör, bugün 4 bin 500'ü aşkın firma ve bin 400'den fazla projeden oluşan dev bir ekosisteme dönüştü.
TÜRKİYE EKONOMİK VE TEKNOLOJİK GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; yaklaşık 5,5 milyar dolar seviyesindeki proje hacmi 100 milyar doların üzerine çıkarken, savunma ve havacılık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doların üzerine yükseldi. Bu yılın ocak-temmuz döneminde 5,79 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat 11,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Sektördeki yıllık AR-GE harcamaları 49 milyon dolardan 3,5 milyar dolara yükselirken, yerlilik oranı da yüzde 20'den yüzde 80'in üzerine çıktı. Savunma sanayiinde doğrudan istihdam edilen kişi sayısı ise 100 bini aşarak sektörün ekonomik ve teknolojik gücünü ortaya koydu.
TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞTI
İHA'lar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümünün dünyada en fazla ses getiren alanlarından biri oldu. Bayraktar TB2 ve AKINCI ile elde edilen başarı, KIZILELMA ile insansız muharip jet teknolojisine taşındı. KAAN ve HÜRJET ise Türkiye'nin insanlı askeri uçak geliştirme kabiliyetini ileri seviyeye çıkardı. GÖKBEY ile de özgün helikopter tasarımında önemli bir eşik aşıldı.
DENİZ VE HAVA GÜCÜNÜ AYNI PLATFORMDA BULUŞTURAN KONSEPT
Denizlerde MİLGEM ile başlayan milli savaş gemisi üretimi, TF-2000 ve MİLDEN projeleriyle yeni bir aşamaya taşınıyor. TCG ANADOLU ve TB3 birlikteliği ise deniz ve hava gücünü aynı platformda buluşturan yeni bir konsept ortaya koyuyor.
ÇELİK KUBBE OYUNU DEĞİŞTİRİCİ GÜÇ OLDU
HİSAR ve SİPER ile katmanlı hava savunma kapasitesini güçlendiren Türkiye, ÇELİK KUBBE ile radar, sensör, elektronik harp ve hava savunma sistemlerini ortak ağda buluşturan bütünleşik bir mimari kuruyor.
TÜRKİYE KÜRESEL PAZARDA AĞIRLIĞINI BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYOR
SOM, ATMACA ve TAYFUN gibi milli mühimmatlar da uzun menzilli hassas vuruş kapasitesini artırıyor. Türk savunma ürünleri bugün 185 ülkeye ihraç edilirken yaklaşık 230 farklı ürün tipi dünya genelinde kullanılıyor. Türkiye, kritik teknolojilerde bağımsızlığını artırarak küresel savunma pazarındaki ağırlığını büyütmeyi hedefliyor.
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