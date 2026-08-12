Dost ülke ilk müşteri oldu: 150 adet Astra füzesi yola çıktı
Dost ülke ilk müşteri oldu: 150 adet Astra füzesi yola çıktı
Hindistan'ın yerli imkanlarla geliştirdiği Astra Mk-1 füzesi için tarihi bir gelişme yaşandı. Endonezya, Hindistan'ın geliştirdiği havadan havaya Astra Mk-1 füzesinin ilk yabancı müşterisi olurken, anlaşmanın Jakarta'nın Rus yapımı Su-30 savaş uçaklarının kabiliyetlerini artırması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:43
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 09:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hindistan savunma sanayisinde uzun süredir üzerinde çalışılan Astra Mk-1 füzesi, ilk kez uluslararası pazara çıkmaya hazırlanıyor.
HİNDİSTAN'IN ASTRA MK-1 FÜZESİ DÜNYAYA AÇILIYOR
Hindistan ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma kapsamında Jakarta, Hindistan'ın yerli imkanlarla geliştirdiği Astra Mk-1 füzesini tedarik edecek. Böylece Endonezya, Astra Mk-1 füzesinin ilk yabancı müşterisi konumuna gelecek.
Bu gelişme, Hindistan'ın yalnızca büyük miktarlarda savunma ürünü ithal eden ülkelerden biri olmaktan çıkarak kendi geliştirdiği sistemleri ihraç etmeye başlaması açısından dikkat çekiyor.
ASTRA MK-1 FÜZESİ SU-30'LARA GÜÇ KATACAK
Astra Mk-1 füzesi için yapılan anlaşmanın en dikkat çekici taraflarından biri, füzenin Endonezya'nın Rus yapımı savaş uçaklarında kullanılacak olması.
Hindistan'ın Astra Mk-1 füzesi, görsel menzil ötesi hava-hava füzesi (BVRAAM) olarak geliştirildi. Endonezya'nın envanterindeki Su-30 uçakları için bu füzenin entegrasyonu, Jakarta'nın hava muharebe kabiliyetlerine yeni bir seçenek kazandırabilir.
Hindistan'ın kendi Su-30MKI filosunda Astra Mk-1 füzesini kullanabilmesi de Endonezya açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. İki ülke arasındaki anlaşmanın, füze-uçak entegrasyonu konusunda teknik iş birliğinin önünü açması bekleniyor.
150 ADET ASTRA MK-1 GÜNDEMDE
Hindistan basınında yer alan bilgilere göre Endonezya'nın Astra Mk-1 füzesi için önemli miktarda tedarik planı bulunuyor.
The Tribune, Jakarta'nın yaklaşık 150 adet Astra Mk-1A füzesine ilgi gösterdiğini aktardı. Füzenin Endonezya'nın Rus yapımı Sukhoi savaş uçaklarında kullanılabilmesi için gerekli teknik altyapının da Hindistan tarafından desteklenebileceği belirtildi.
Bu durum, Astra Mk-1 füzesinin Hindistan dışındaki savaş uçaklarında kullanılmasının önünü açabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
HİNDİSTAN SAVUNMA İHRACATINDA YENİ DÖNEME GİRİYOR
Astra Mk-1 füzesi, Hindistan'ın savunma ihracatında yeni bir dönemin sembollerinden biri haline geliyor.
Hindistan, yıllar boyunca savaş uçakları ve füze sistemleri başta olmak üzere birçok alanda dışa bağımlı ülkeler arasında yer alırken, son dönemde yerli savunma ürünlerini uluslararası pazara sunmaya ağırlık veriyor.
Endonezya ile Astra Mk-1 füzesi konusunda atılan adım da bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri oldu. Hindistan basını, anlaşmanın başka ülkeler için de yeni bir ihracat kapısı açabileceğine dikkat çekiyor.
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Dost ülke ilk müşteri oldu: 150 adet Astra füzesi yola çıktı
Hindistan'ın yerli imkanlarla geliştirdiği Astra Mk-1 füzesi için tarihi bir gelişme yaşandı. Endonezya, Hindistan'ın geliştirdiği havadan havaya Astra Mk-1 füzesinin ilk yabancı müşterisi olurken, anlaşmanın Jakarta'nın Rus yapımı Su-30 savaş uçaklarının kabiliyetlerini artırması bekleniyor.
Hindistan savunma sanayisinde uzun süredir üzerinde çalışılan Astra Mk-1 füzesi, ilk kez uluslararası pazara çıkmaya hazırlanıyor.
HİNDİSTAN'IN ASTRA MK-1 FÜZESİ DÜNYAYA AÇILIYOR
Hindistan ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma kapsamında Jakarta, Hindistan'ın yerli imkanlarla geliştirdiği Astra Mk-1 füzesini tedarik edecek. Böylece Endonezya, Astra Mk-1 füzesinin ilk yabancı müşterisi konumuna gelecek.
Bu gelişme, Hindistan'ın yalnızca büyük miktarlarda savunma ürünü ithal eden ülkelerden biri olmaktan çıkarak kendi geliştirdiği sistemleri ihraç etmeye başlaması açısından dikkat çekiyor.
ASTRA MK-1 FÜZESİ SU-30'LARA GÜÇ KATACAK
Astra Mk-1 füzesi için yapılan anlaşmanın en dikkat çekici taraflarından biri, füzenin Endonezya'nın Rus yapımı savaş uçaklarında kullanılacak olması.
Hindistan'ın Astra Mk-1 füzesi, görsel menzil ötesi hava-hava füzesi (BVRAAM) olarak geliştirildi. Endonezya'nın envanterindeki Su-30 uçakları için bu füzenin entegrasyonu, Jakarta'nın hava muharebe kabiliyetlerine yeni bir seçenek kazandırabilir.
Hindistan'ın kendi Su-30MKI filosunda Astra Mk-1 füzesini kullanabilmesi de Endonezya açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. İki ülke arasındaki anlaşmanın, füze-uçak entegrasyonu konusunda teknik iş birliğinin önünü açması bekleniyor.
150 ADET ASTRA MK-1 GÜNDEMDE
Hindistan basınında yer alan bilgilere göre Endonezya'nın Astra Mk-1 füzesi için önemli miktarda tedarik planı bulunuyor.
The Tribune, Jakarta'nın yaklaşık 150 adet Astra Mk-1A füzesine ilgi gösterdiğini aktardı. Füzenin Endonezya'nın Rus yapımı Sukhoi savaş uçaklarında kullanılabilmesi için gerekli teknik altyapının da Hindistan tarafından desteklenebileceği belirtildi.
Bu durum, Astra Mk-1 füzesinin Hindistan dışındaki savaş uçaklarında kullanılmasının önünü açabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
HİNDİSTAN SAVUNMA İHRACATINDA YENİ DÖNEME GİRİYOR
Astra Mk-1 füzesi, Hindistan'ın savunma ihracatında yeni bir dönemin sembollerinden biri haline geliyor.
Hindistan, yıllar boyunca savaş uçakları ve füze sistemleri başta olmak üzere birçok alanda dışa bağımlı ülkeler arasında yer alırken, son dönemde yerli savunma ürünlerini uluslararası pazara sunmaya ağırlık veriyor.
Endonezya ile Astra Mk-1 füzesi konusunda atılan adım da bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri oldu. Hindistan basını, anlaşmanın başka ülkeler için de yeni bir ihracat kapısı açabileceğine dikkat çekiyor.
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