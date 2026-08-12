Atina'nın uykuları kaçtı: Türkiye, KIZILELMA ile Avrupa ordularının kalbine giriyor
Atina'nın uykuları kaçtı: Türkiye, KIZILELMA ile Avrupa ordularının kalbine giriyor
BAYKAR-Leonardo ortaklığıyla Türkiye ve İtalya arasında son yıllarda gelişen savunma sanayi işbirliği Yunanistan'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. İki ülke işbirliğinin KIZILELMA'ya kadar uzandığını, bu sisteme karşı Avrupa'nın zaten ilgili olduğundan bahseden Yunan basını, Avrupa savunma sanayisinin Türkiye ile olan işbirliğinin Yunanistan için stratejik bir canavara dönüştüğünü belirterek Ankara'nın Avrupa ordularının kalbine kadar girmeyi başardığını kaydetti.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:31
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 09:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Avrupa savunma sanayisinin derinliklerinde son derece tehlikeli bir jeostratejik gelişmenin yaşandığını aktaran Yunan basını, Ankara ile Roma arasında gelişen ilişkilerin Atina'nın uykularını kaçırdığını ifade etti.
BAYKAR ile İtalyan devi Leonardo arasındaki ortaklığın sadece ticari bir anlaşma olmadığı ifade edilen haberde, bu ortaklığın aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa'daki askeri varlığını genişletmek için bir araç haline dönüştüğü vurgulandı.
Özellikle Bayraktar TB3'ün İtalya başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinin radarında olduğu ifade edilen haberde, Ankara'nın, İtalya aracılığıyla silah sistemlerini NATO ve Avrupa ürünü olarak sattığı ve Yunanistan'ın ise bunu sadece izlediği dile getirildi.
İTALYA, TB3'E FENA KAFAYI TAKTI
Bu kapsamda BAYKAR ve Leonardo tarafından kurulan LBA Systems, Bayraktar TB3'ü Astore Levante adı ile Farnborough International Airshow'da sergiledi. Haberde, Bayraktar TB3 temel alınarak geliştirilen Astore Levante'nin, uzun süreli görevler için tasarlandığı ifade edilfi. 14 metre kanat açıklığına, 1600 kilogram azami kalkış ağırlığına ve 280 kilogram silah ve elektronik yük taşıma kapasitesine sahip Astore Levante'nin 24 saatten fazla havada kalabilme özelliğine sahip olduğu, uzun süreli gözetleme, hedef belirleme ve elektronik savaş operasyonları yürütme imkanlarını barındırdığı dile getirildi.
Yeni silahın ilk müşterisinin İtalyan Silahlı Kuvvetleri olacağı ifade edilen haberde, bir Avrupa G7 ülkesinin Türk askeri sanayisine dayalı platformlar satın almasının, Ankara'nın savunma sanayi gücünü daha çok artıracağı belirtildi. Bu tedarikin ayrıca, BAYKAR'ın kasasını güçlendireceği ve başta Yunanistan olmak üzere yeni askeri ekipman üretiminin önünü açacağı aktarıldı.
"TÜRKİYE, KIZILELMA İLE AVRUPA ORDULARININ KALBİNE GİRİYOR"
Türk savunma planının bununla da sınırlı kalmadığı ifade edilen haberde, İtalyan-Türk işbirliğinin, BAYKAR'ın jet motorlu insansız savaş uçağı KIZILELMA'ya kadar da uzandığı dile getirildi. Bu sisteme karşı Avrupa'nın zaten ilgili olduğu aktarılan haberde, Avrupa'nın KIZILELMA'yı, tehlikeli görevlerde insanlı savaş uçaklarına eşlik eden, Avrupa hava kuvvetleri için ideal, ucuz ve "sadık kanat adamı" olarak kullanmak istediğinin altı çizildi.
AESA radarı ve gelişmiş özellikleri ile KIZILELMA'nın, Avrupa pazarında sistematik bir şekilde tanıtıldığı ve çeşitli başkentlerin bu hava aracını yakında takip ettiği ifade edildi. Avrupa savunma sanayisinin Türkiye ile olan işbirliğinin Yunanistan için stratejik bir canavara dönüştüğü ifade edilen haberde, Ankara'nın sadece kar peşinde olmadığı, Avrupa ordularının kalbine kadar girmeyi başardığı vurgulandı.
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Atina'nın uykuları kaçtı: Türkiye, KIZILELMA ile Avrupa ordularının kalbine giriyor
BAYKAR-Leonardo ortaklığıyla Türkiye ve İtalya arasında son yıllarda gelişen savunma sanayi işbirliği Yunanistan'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. İki ülke işbirliğinin KIZILELMA'ya kadar uzandığını, bu sisteme karşı Avrupa'nın zaten ilgili olduğundan bahseden Yunan basını, Avrupa savunma sanayisinin Türkiye ile olan işbirliğinin Yunanistan için stratejik bir canavara dönüştüğünü belirterek Ankara'nın Avrupa ordularının kalbine kadar girmeyi başardığını kaydetti.
Avrupa savunma sanayisinin derinliklerinde son derece tehlikeli bir jeostratejik gelişmenin yaşandığını aktaran Yunan basını, Ankara ile Roma arasında gelişen ilişkilerin Atina'nın uykularını kaçırdığını ifade etti.
BAYKAR ile İtalyan devi Leonardo arasındaki ortaklığın sadece ticari bir anlaşma olmadığı ifade edilen haberde, bu ortaklığın aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa'daki askeri varlığını genişletmek için bir araç haline dönüştüğü vurgulandı.
Özellikle Bayraktar TB3'ün İtalya başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinin radarında olduğu ifade edilen haberde, Ankara'nın, İtalya aracılığıyla silah sistemlerini NATO ve Avrupa ürünü olarak sattığı ve Yunanistan'ın ise bunu sadece izlediği dile getirildi.
İTALYA, TB3'E FENA KAFAYI TAKTI
Bu kapsamda BAYKAR ve Leonardo tarafından kurulan LBA Systems, Bayraktar TB3'ü Astore Levante adı ile Farnborough International Airshow'da sergiledi. Haberde, Bayraktar TB3 temel alınarak geliştirilen Astore Levante'nin, uzun süreli görevler için tasarlandığı ifade edilfi. 14 metre kanat açıklığına, 1600 kilogram azami kalkış ağırlığına ve 280 kilogram silah ve elektronik yük taşıma kapasitesine sahip Astore Levante'nin 24 saatten fazla havada kalabilme özelliğine sahip olduğu, uzun süreli gözetleme, hedef belirleme ve elektronik savaş operasyonları yürütme imkanlarını barındırdığı dile getirildi.
Yeni silahın ilk müşterisinin İtalyan Silahlı Kuvvetleri olacağı ifade edilen haberde, bir Avrupa G7 ülkesinin Türk askeri sanayisine dayalı platformlar satın almasının, Ankara'nın savunma sanayi gücünü daha çok artıracağı belirtildi. Bu tedarikin ayrıca, BAYKAR'ın kasasını güçlendireceği ve başta Yunanistan olmak üzere yeni askeri ekipman üretiminin önünü açacağı aktarıldı.
"TÜRKİYE, KIZILELMA İLE AVRUPA ORDULARININ KALBİNE GİRİYOR"
Türk savunma planının bununla da sınırlı kalmadığı ifade edilen haberde, İtalyan-Türk işbirliğinin, BAYKAR'ın jet motorlu insansız savaş uçağı KIZILELMA'ya kadar da uzandığı dile getirildi. Bu sisteme karşı Avrupa'nın zaten ilgili olduğu aktarılan haberde, Avrupa'nın KIZILELMA'yı, tehlikeli görevlerde insanlı savaş uçaklarına eşlik eden, Avrupa hava kuvvetleri için ideal, ucuz ve "sadık kanat adamı" olarak kullanmak istediğinin altı çizildi.
AESA radarı ve gelişmiş özellikleri ile KIZILELMA'nın, Avrupa pazarında sistematik bir şekilde tanıtıldığı ve çeşitli başkentlerin bu hava aracını yakında takip ettiği ifade edildi. Avrupa savunma sanayisinin Türkiye ile olan işbirliğinin Yunanistan için stratejik bir canavara dönüştüğü ifade edilen haberde, Ankara'nın sadece kar peşinde olmadığı, Avrupa ordularının kalbine kadar girmeyi başardığı vurgulandı.
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