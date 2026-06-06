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Yoldan çıkarak araziye devrildi: Araçta çok sayıda ölü ve yaralı var

Erzurum'un Karayazı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 06.06.2026 09:57
Haber Güncellenme Tarihi: 06.06.2026 09:58
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yoldan çıkarak araziye devrildi: Araçta çok sayıda ölü ve yaralı var

E.İ'nin (58) kullandığı 34 NHZ 027 plakalı hafif ticari araç, Aşağı İncesu mevkisinde yoldan çıkarak araziye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtaki H.M. (67) ve N.İ. (52) ile 2 yaşındaki Y.A.M. hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile D.Y. (31), L.M. (39) ve Z.P. (57) kentteki hastanelere kaldırıldı.

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