Tutkusu sonu oldu! 22 yaşındaki fenomen Ceyda Yakova hayatını kaybetti
Tutkusu sonu oldu! 22 yaşındaki fenomen Ceyda Yakova hayatını kaybetti
Sosyal medyada motosiklet paylaşımlarıyla bilinen 22 yaşındaki fenomen Ceyda Yakova trafik kazasında hayatını kaybetti.
Haber Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:42
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2026 09:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Instagram ve TikTok hesaplarından sık sık motosikletiyle çektiği videoları paylaşan Ceyda Yakova, özellikle sürüş anları, motovlogları ve motosiklet üzerindeki hareketleriyle kendisine bir takipçi kitlesi edinmişti.
Motosiklet tutkusunu neredeyse sosyal medya kimliğinin bir parçasına dönüştüren genç fenomenin paylaşımları binlerce kişi tarafından takip ediliyordu. Ceyda Yakova'nın motosiklet üzerinde yaptığı bazı hareketler yalnızca takipçilerinin ilgisini çekmiyor, zaman zaman oldukça tehlikeli de bulunuyordu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olan 22 yaşındaki Ceyda, bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü ve Kapaklı Site Spor bünyesinde voleybol oynamıştı.
Genç fenomen, Nisan 2026'da da motosikletiyle kaza yapmış ve oldukça ciddi bir tehlike atlatmıştı. Yakova, o dönem motosikletinin gidonunun kırıldığını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Genç fenomen, 17 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazasında bu kez kurtulamadı, feci şekilde hayatını kaybederek sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. Yakova, önceki gün ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Tutkusu sonu oldu! 22 yaşındaki fenomen Ceyda Yakova hayatını kaybetti
Sosyal medyada motosiklet paylaşımlarıyla bilinen 22 yaşındaki fenomen Ceyda Yakova trafik kazasında hayatını kaybetti.
Instagram ve TikTok hesaplarından sık sık motosikletiyle çektiği videoları paylaşan Ceyda Yakova, özellikle sürüş anları, motovlogları ve motosiklet üzerindeki hareketleriyle kendisine bir takipçi kitlesi edinmişti.
Motosiklet tutkusunu neredeyse sosyal medya kimliğinin bir parçasına dönüştüren genç fenomenin paylaşımları binlerce kişi tarafından takip ediliyordu. Ceyda Yakova'nın motosiklet üzerinde yaptığı bazı hareketler yalnızca takipçilerinin ilgisini çekmiyor, zaman zaman oldukça tehlikeli de bulunuyordu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olan 22 yaşındaki Ceyda, bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü ve Kapaklı Site Spor bünyesinde voleybol oynamıştı.
Genç fenomen, Nisan 2026'da da motosikletiyle kaza yapmış ve oldukça ciddi bir tehlike atlatmıştı. Yakova, o dönem motosikletinin gidonunun kırıldığını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Genç fenomen, 17 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazasında bu kez kurtulamadı, feci şekilde hayatını kaybederek sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. Yakova, önceki gün ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
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