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Korkunç ölüm: Önce tır ardından cip çarptı

Bursa'da, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışırken tır ve cipin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş Tarihi: 23.06.2026 08:22
Haber Güncellenme Tarihi: 23.06.2026 08:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Korkunç ölüm: Önce tır ardından cip çarptı

Osmangazi ilçesi, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kimliği henüz belirlenemeyen kişiye, yolun karşısına geçmeye çalışırken M.K. idaresindeki 33 ZL 316 plakalı tır çarptı.

Ardından aynı kişiye M.Y. yönetimindeki 11 DY 133 plakalı cip çarptı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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