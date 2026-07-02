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Evde korkunç son! Engelli eşi kanlar içinde bulup balkondan yardım istedi

Bursa Mudanya'da yaşayan 77 yaşındaki Faize Karaca, evinde kesici aletle öldürülmüş halde bulundu. Yürüme engelli eşi 82 yaşındaki Ali Karaca, eşini kanlar içinde görünce balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Olayın ardından Faize Karaca'nın altınlarının çalındığı belirlenirken, cinayet ve hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 14:31
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 14:32
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Evde korkunç son! Engelli eşi kanlar içinde bulup balkondan yardım istedi

Bursa'nın Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan yürüme engelli Ali Karaca (82), bir süre balkonda bulunduktan sonra tekerlekli sandalyesiyle içeri girdi.

Bu sırada eşi Faize Karaca'yı (77) evin içinde kanlar içinde gören Ali Karaca, yeniden balkona çıkarak komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, boğazı kesilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaca'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada Faize Karaca'nın altınlarının da çalındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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