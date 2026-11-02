SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • 3.Sayfa
  • Bursa'da facia gibi kaza! Kamyonun çarptığı evler yıkıldı: 1 ölü 2 yaralı

Bursa'da facia gibi kaza! Kamyonun çarptığı evler yıkıldı: 1 ölü 2 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı evlerin yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, enkazdan kurtarılan kişi ile araç şoförü hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:44
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 12:45
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bursa'da facia gibi kaza! Kamyonun çarptığı evler yıkıldı: 1 ölü 2 yaralı

E.Z'nin kullandığı 16 EJS 01 plakalı inşaat şirketine ait hafriyat kamyonu, Lalaşahin Mahallesi'nde yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıkarak biri metruk iki eve çarptı. Kaza sonucu evler yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yığma tuğla ve ahşap yapı niteliğindeki ikamette yaşayanlardan Barış Bozan'ı (26) yaralı kurtaran ekipler, Ercan Bozan'ın ise (29) cesedine ulaştı.

Evde ikamet edenlerden Aycan Bozan'ın ise iş yerinde olduğu öğrenildi.

Yaralı Barış Bozan ve araç sürücüsü, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver