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Bursa'da facia gibi kaza! Kamyonun çarptığı evler yıkıldı: 1 ölü 2 yaralı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı evlerin yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, enkazdan kurtarılan kişi ile araç şoförü hastaneye kaldırıldı.
E.Z'nin kullandığı 16 EJS 01 plakalı inşaat şirketine ait hafriyat kamyonu, Lalaşahin Mahallesi'nde yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıkarak biri metruk iki eve çarptı. Kaza sonucu evler yıkıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yığma tuğla ve ahşap yapı niteliğindeki ikamette yaşayanlardan Barış Bozan'ı (26) yaralı kurtaran ekipler, Ercan Bozan'ın ise (29) cesedine ulaştı.
Evde ikamet edenlerden Aycan Bozan'ın ise iş yerinde olduğu öğrenildi.
Yaralı Barış Bozan ve araç sürücüsü, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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