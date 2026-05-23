SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Aile kavgasında kan aktı! Damat kayınbabasını öldürdü

Niğde'de damadı tarafından bıçaklanan kayınbaba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 23.05.2026 08:47
Haber Güncellenme Tarihi: 23.05.2026 08:48
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Aile kavgasında kan aktı! Damat kayınbabasını öldürdü

Sarıköprü Mahallesi'nde bir apartmanda H.Y. ile kayınbabası B.E. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.Y, kayınbabası B.E'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.E, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli H.Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver