11 aylık Büşra bebekten 53 gündür haber yok! Aramalar sonuçsuz kaldı
11 aylık Büşra bebekten 53 gündür haber yok! Aramalar sonuçsuz kaldı
Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Ekim'de kaybolan 11 aylık Büşra bebekten 53 gündür haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin iz takip köpekleri ve dronlarla yürüttüğü aramalar sonuçsuz kalırken, anne ve babasının da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:39
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 12:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sivas'ta 10 Ekim'de kaybolan 11 aylık Büşra bebeği bulmak için başlatılan arama çalışmaları 53'üncü gününde de sonuç vermedi. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri iz takip köpekleri ve dronlarla bölgede taramalarını sürdürürken, anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 kişinin tutuklandığı soruşturmada henüz küçük bebeğe ilişkin bir ize ulaşılamadı.
Göndüren köyünde başlayan arama seferberliği sürüyor
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki E.B.'nin 11 aylık bebeğinin kaybolduğu ihbarı üzerine 10 Ekim 2026'da ekipler harekete geçti.
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Köy çevresi ve kırsal alanlar adım adım taranırken çalışmalara AFAD, UMKE ve diğer ilgili ekipler de katıldı.
Anne ve babanın da aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aile bireylerinin ifadelerine başvuruldu. İfadelerdeki çelişkiler üzerine soruşturma derinleştirildi ve anne ile babanın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi tutuklandı.
İz takip köpekleri ve dronlarla arama yapılıyor
Aradan geçen 53 güne rağmen Büşra bebekten hâlâ haber alınamadı. Ekipler, köyün çevresinde ve geniş kırsal arazide iz takip köpekleri ve dron desteğiyle arama faaliyetlerini sürdürüyor.
Küçük bebeğe canlı ya da cansız ulaşılamazken, bölgede yürütülen çalışmalar ve adli soruşturma devam ediyor. Büşra bebeğin nerede olduğu sorusu ise 53 gündür yanıt bekliyor.
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11 aylık Büşra bebekten 53 gündür haber yok! Aramalar sonuçsuz kaldı
Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Ekim'de kaybolan 11 aylık Büşra bebekten 53 gündür haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin iz takip köpekleri ve dronlarla yürüttüğü aramalar sonuçsuz kalırken, anne ve babasının da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
Sivas'ta 10 Ekim'de kaybolan 11 aylık Büşra bebeği bulmak için başlatılan arama çalışmaları 53'üncü gününde de sonuç vermedi. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri iz takip köpekleri ve dronlarla bölgede taramalarını sürdürürken, anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 kişinin tutuklandığı soruşturmada henüz küçük bebeğe ilişkin bir ize ulaşılamadı.
Göndüren köyünde başlayan arama seferberliği sürüyor
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki E.B.'nin 11 aylık bebeğinin kaybolduğu ihbarı üzerine 10 Ekim 2026'da ekipler harekete geçti.
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Köy çevresi ve kırsal alanlar adım adım taranırken çalışmalara AFAD, UMKE ve diğer ilgili ekipler de katıldı.
Anne ve babanın da aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aile bireylerinin ifadelerine başvuruldu. İfadelerdeki çelişkiler üzerine soruşturma derinleştirildi ve anne ile babanın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi tutuklandı.
İz takip köpekleri ve dronlarla arama yapılıyor
Aradan geçen 53 güne rağmen Büşra bebekten hâlâ haber alınamadı. Ekipler, köyün çevresinde ve geniş kırsal arazide iz takip köpekleri ve dron desteğiyle arama faaliyetlerini sürdürüyor.
Küçük bebeğe canlı ya da cansız ulaşılamazken, bölgede yürütülen çalışmalar ve adli soruşturma devam ediyor. Büşra bebeğin nerede olduğu sorusu ise 53 gündür yanıt bekliyor.
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