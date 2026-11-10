''Cumhuriyet'imizin kalbi''ne uzaydan bakış! GÖKTÜRK-1 686 km irtifadan görüntüledi
''Cumhuriyet'imizin kalbi''ne uzaydan bakış! GÖKTÜRK-1 686 km irtifadan görüntüledi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Anıtkabir'in GÖKTÜRK-1 uydusuyla çekilen görüntüsünü paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 12:14
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 12:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Uzay Komutanlığı personeli tarafından milli keşif uydusu GÖKTÜRK-1 ile 686 kilometre irtifadan görüntülenen Ankara ve Anıtkabir'e yer verildi.
Anıtkabir'in "Cumhuriyet'imizin kalbi" olarak nitelendirildiği paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde, bizlere bağımsızlığımızı, Cumhuriyet'i ve aydınlık yarınları emanet eden Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ulu Önder'in açtığı yolda, bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin rehberliğinde karada, denizde, havada ve şimdi uzayda ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz."
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''Cumhuriyet'imizin kalbi''ne uzaydan bakış! GÖKTÜRK-1 686 km irtifadan görüntüledi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Anıtkabir'in GÖKTÜRK-1 uydusuyla çekilen görüntüsünü paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Uzay Komutanlığı personeli tarafından milli keşif uydusu GÖKTÜRK-1 ile 686 kilometre irtifadan görüntülenen Ankara ve Anıtkabir'e yer verildi.
Anıtkabir'in "Cumhuriyet'imizin kalbi" olarak nitelendirildiği paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde, bizlere bağımsızlığımızı, Cumhuriyet'i ve aydınlık yarınları emanet eden Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ulu Önder'in açtığı yolda, bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin rehberliğinde karada, denizde, havada ve şimdi uzayda ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz."
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