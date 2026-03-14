Baharın habercisi nergisler çiçek açtı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde halk arasında "baharın habercisi" olarak bilinen nergis çiçekleri açtı.

Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 12:42
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 12:43
Kaynak: Haber Merkezi
Baharın habercisi nergisler çiçek açtı

Havaların ısınmasıyla birlikte Fırat Nehri kenarında açan nergisler, güzel görüntü oluşturdu.

Yeni Mahalle Muhtarı Tahir Polatdemir, nergislerin ilçede bazı bölgelerde bulunduğunu, doğa tutkunları ve vatandaşların her yıl bu bölgede fotoğraf çektiğini belirterek, "Nergis çiçeğinin ilçemizin tanıtımında katkısı oluyor." dedi.

Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği Başkan Yardımcısı Muhammed Aktürk ise her yıl düzenli olarak ilçede nergis çiçeklerini fotoğrafladıklarını söyledi.

